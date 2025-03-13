Саме завдяки цьому суп набуває смаку, красивого кольору, а вермішель не розварюється в бульйоні.

1 куряче стегно

3 невеликі картоплини

80 г вермішелі

1 маленька цибулина

1 маленька морквина

олія

1 лавровий листок

зелень

сіль

чорний мелений перець

Стегно залити водою, додати лавровий листок. Варити від моменту закипання 10 хв.

Картоплю нарізати середніми кубиками. Викласти в бульйон. Дати закипіти, варити до готовності картоплі.

Тим часом цибулину дрібно нарізати. Обсмажити в олії до золотавості. Додати нарізану морквину, смажити разом до м’якості моркви. Готову засмажку перекласти на тарілку. Налити в сковорідку трохи олії, розігріти та викласти вермішель. Обсмажити, перемішуючи, на середньому вогні до карамельного кольору. Вермішель також викласти на тарілку, щоб зупинити процес нагрівання.

Коли картопля звариться, посолити, поперчити бульйон і дістати куряче стегно. У суп перекласти засмажку та вермішель. Дати закипіти. М’ясо зняти з кістки та розібрати на волокна. Додати в суп. Варити ще близько 3 хв. Наприкінці додати посічену зелень і зняти з плити.