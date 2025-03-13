Саме завдяки цьому суп набуває смаку, красивого кольору, а вермішель не розварюється в бульйоні.
- 1 куряче стегно
- 3 невеликі картоплини
- 80 г вермішелі
- 1 маленька цибулина
- 1 маленька морквина
- олія
- 1 лавровий листок
- зелень
- сіль
- чорний мелений перець
Стегно залити водою, додати лавровий листок. Варити від моменту закипання 10 хв.
Картоплю нарізати середніми кубиками. Викласти в бульйон. Дати закипіти, варити до готовності картоплі.
Тим часом цибулину дрібно нарізати. Обсмажити в олії до золотавості. Додати нарізану морквину, смажити разом до м’якості моркви. Готову засмажку перекласти на тарілку. Налити в сковорідку трохи олії, розігріти та викласти вермішель. Обсмажити, перемішуючи, на середньому вогні до карамельного кольору. Вермішель також викласти на тарілку, щоб зупинити процес нагрівання.
Коли картопля звариться, посолити, поперчити бульйон і дістати куряче стегно. У суп перекласти засмажку та вермішель. Дати закипіти. М’ясо зняти з кістки та розібрати на волокна. Додати в суп. Варити ще близько 3 хв. Наприкінці додати посічену зелень і зняти з плити.
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