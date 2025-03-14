Чоловік, військовослужбовець, отримує пенсію за вислугу років із 2010 року, тепер хоче звернутися із заявою щодо призначення надбавки до пенсії на неповнолітніх дітей. З якого часу йому виплачуватимуть надбавку?

Н. ТРОХИМЧУК.

Відповідно до ст.16 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні зокрема дітей, до пенсії нараховують надбавку на кожного непрацездатного члена сім’ї в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність.

Діти вважаються непрацездатними членами сім’ї до досягнення ними 18 років або старші цього віку, якщо їм встановлено інвалідність до досягнення 18 років.

Строки встановлення надбавки до пенсії на непрацездатних членів сімʼї, котрі перебувають на утриманні непрацюючих пенсіонерів, визначено ст.51 зазначеного Закону.

Надбавку встановлюють до пенсій непрацюючих пенсіонерів із першого числа місяця, що йде за місяцем, у якому подано заяву та необхідні документи.

Якщо пенсіонер набув право на надбавку раніше, ніж було подано заяву, така надбавка може бути виплачена за минулий період, але не більше 12 місяців (проте не раніше дати набуття права).

Довідково. У разі працевлаштування пенсіонера виплату зазначеної надбавки припиняють.