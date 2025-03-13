Висіяли насіння на розсаду і з нетерпінням чекаєте, коли ж проклюнуться перші паростки, а їх все нема й нема. Або сходи з’явились, але дуже рідкі… Певно, при посіві припустилися помилок. Розглянемо основні причини неуспіху.

Неякісне, зіпсоване або прострочене. Перш ніж висівати насіння, зверніть увагу на строк його придатності. Для кожної культури він свій. Старе насіння можна спробувати спочатку «розбудити». Нещодавно «Порадниця» вже розповідала, як збільшити шанси на проростання такого насіння. Також рекомендуємо замочити його на кілька годин у розчині соку алое з водою (1:1) або перекису водню (1:9). Старе насіння можна також висіяти густіше, адже проросте, швидше за все, лише якась частина.

Втім, навіть свіже насіння може не зійти, якщо неправильно зберігалось. Насіння пасльонових, хрестоцвітих і гарбузових культур чудово зберігається у темряві за температури 10–12 градусів та вологості не більше 60 відсотків. А щоб пришвидшити проростання, його на 12–24 год. замочують у блюдці з водою. Також існує чимало способів перевірити якість насіння ще до посіву в ґрунт. Один із найпопулярніших — помістити насіння в сольовий розчин. Якісне осяде на дно, а погане спливе.

Непідхожий ґрунт. Насіння важко проростає в тяжких глинистих ґрунтах. Тому дуже важливо, аби землесуміш була пухка, повітро- та водопроникна. А ще — родюча, оскільки на збіднених ґрунтах сіянці якщо й з’являться, та будуть кволі. В процесі росту розсади також важливо періодично обережно розпушувати ґрунт. Занадто легкі субстрати теж небажані, оскільки дуже швидко пересихатимуть, і насінню бракуватиме вологи.

Надмірне заглиблення. Навіть якщо ґрунт пухкий, глибоко висіяне насіння просто не зможе прорости. Глибина загортання має відповідати розміру насінини: чим вона більша, тим більше заглиблюють. А дрібне насіння, як-от петунії чи примули, взагалі майже не прикривають. На пакетиках із насінням глибину загортання зазвичай вказують, тому важливо дотримуватись цих рекомендацій. Важливий нюанс: спочатку рекомендується полити ґрунт, а потім сіяти. Якщо ж зробити навпаки, насіння разом із водою може заглибитись у землю, що уповільнить проростання або й взагалі зробить його неможливим. Також при посіві слід врахувати склад ґрунту: чим землесуміш важча, тим складніше насінню проростати, а отже, його висівають мілкіше, ніж на пухких ґрунтах.

Неправильний полив. Без вологи не виросте жодна рослина, отож із першого ж дня висіву насіння потрібно правильно поливати. Навіть найменше пересушування означає загибель сіянців. Тому до появи сходів контейнери з насінням рекомендується накривати плівкою або склом. Але й надмір вологи згубний, адже насіння просто запліснявіє і не проросте. Вода для поливу має бути кімнатної температури.

Холод. Кожна культура проросте та буде розвиватись лише за певної температури. Якщо у приміщенні надто холодно, насіння просто чекатиме більш теплих часів. Так, для проростання насіння більшості культур температур має становити від 20–22 градусів, а для теплолюбних перцю та баклажана ще вищою.

Зважте на ці поради й отримаєте дружні сходи та міцну розсаду.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.