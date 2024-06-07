Зверху хрумка скоринка, всередині соковите м’ясо та вершкова начинка з плавленого сиру.
На 4 порції:
- 2 середніх курячих філе
- 4 скибочки шинки
- 4 скибочки твердого сиру
- сіль
- чорний мелений перець
- 2 чайні ложки зернистої гірчиці
- 1 яйце
- 1 столова ложка молока
- борошно
- панірувальні сухарі
- олія
Курячі грудки розрізати вздовж на 2 тонкі частини. Тонко відбити шматочки, як на відбивні, посолити, поперчити зі всіх боків. Змастити кожен шматочок з одного боку гірчицею (по пів чайної ложки). Викласти на відбивні по шматочку шинки та сиру. Згорнути рулетиками.
У мисці трохи збити яйце з молоком, посолити, поперчити. Кожен рулетик обкачати в борошні. Занурити в яйце. Запанірувати в сухарях. Викласти на сковорідку з гарячою олією (смачніше буде, якщо смажити на суміші олії та вершкового масла). Швидко обсмажити на вогні вище середнього до рум’яної скоринки. До готовності не доводити. Викласти рулетики у форму. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати до готовності 15 хв. Подавати краще одразу, поки сир розплавлений і приємно тягнеться.
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