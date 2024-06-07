Зверху хрумка скоринка, всередині соковите м’ясо та вершкова начинка з плавленого сиру.

На 4 порції:

2 середніх курячих філе

4 скибочки шинки

4 скибочки твердого сиру

сіль

чорний мелений перець

2 чайні ложки зернистої гірчиці

1 яйце

1 столова ложка молока

борошно

панірувальні сухарі

олія

Курячі грудки розрізати вздовж на 2 тонкі частини. Тонко відбити шматочки, як на відбивні, посолити, поперчити зі всіх боків. Змастити кожен шматочок з одного боку гірчицею (по пів чайної ложки). Викласти на відбивні по шматочку шинки та сиру. Згорнути рулетиками.

У мисці трохи збити яйце з молоком, посолити, поперчити. Кожен рулетик обкачати в борошні. Занурити в яйце. Запанірувати в сухарях. Викласти на сковорідку з гарячою олією (смачніше буде, якщо смажити на суміші олії та вершкового масла). Швидко обсмажити на вогні вище середнього до рум’яної скоринки. До готовності не доводити. Викласти рулетики у форму. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати до готовності 15 хв. Подавати краще одразу, поки сир розплавлений і приємно тягнеться.