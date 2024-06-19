У 2024 році Уряд розширив коло осіб, які можуть отримати соціальну допомогу для малозабезпечених сімей (малозабезпеченою в Україні є та сім’я, яка з поважних причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий від гарантованого прожиткового мінімуму для неї), інформують у Кабміні.

ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ

Тепер допомогу призначають:

сім’ям, що повернулися в Україну після тривалого (понад 90 днів поспіль) перебування за кордоном, навіть якщо в таких родинах є працездатні непрацюючі особи, які не сплачували ЄСВ;

сім’ям ВПО, які внаслідок переміщення не працювали або не сплачували ЄСВ.

ЯК ОТРИМАТИ

Оформлення допомоги безоплатне.

Щоб її отримати, необхідно звернутися із заявою до органу соцзахисту населення, тергромади або ЦНАП.

Напишіть заяву на отримання виплат і заповніть декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги.

Надішліть заяву з необхідними документами поштою до органу соцзахисту або зверніться особисто до тергромади чи місцевого ЦНАП.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕРТИ:

заява на призначення допомоги малозабезпеченим сім’ям;

декларація про доходи та майновий стан сім’ї;

довідка про доходи, інформації про які немає у ДПС, ПФУ або у Фондах соціального страхування;

посвідчення УБД (якщо є).

Термін надання допомоги — 10 календарних днів (за умови наявності всіх необхідних документів/відомостей).

Після опрацювання надісланих документів і заяви вам повідомлять про результати.

Для розрахунку розміру допомоги застосовують рівень забезпечення прожиткового мінімуму:

для працездатних — 1665,4 грн;

для дітей до 6 років — 3588,2 грн;

для дітей до 18 років — 4474,4 грн;

віком від 18 до 23 років (за умови навчання) — 4239,2 грн;

для осіб, котрі втратили працездатність, — 2361 грн.

Заявник має право обрати зручний для себе спосіб виплати допомоги: переказом на банківський рахунок або на відділення «Укрпошти».