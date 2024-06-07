- Полив висадженої розсади та подальші підживлення в перші 2 тижні повинні бути помірними, щоб уникнути «жирування» рослин, оскільки це призведе до затримки плодоношення та навіть ризику захворювання на грибкові хвороби.
- Рослини слід формувати в 1–2 стебла, пасинок треба залишати під першою квітучою китицею, бо нижній викине цвіт лише після 7–8 листка, та й кущ візуально втратить привабливість.
Пасинки треба обрізати, поки не досягли 3 см. Так менше травмуватимете рослини. Для пасинкування вибирайте сонячний день, щоб не працювати з мокрими рослинами. Тоді ранки легше та швидше затягнуться. Ножиці при цьому слід дезінфікувати.
- Якщо на перших пагонах з’являться величезні квітки — махрові та красиві — це найчастіше результат стресів або «жирування». Їх потрібно видалити (хоча буває і шкода), бо з них виростуть великі, але покручені, негарні плоди. Тим часом вони заберуть багато сил у рослини й затримають розвиток інших томатів на кущі.
- У період дозрівання плодової китиці треба видаляти під нею листя, але не більше двох-трьох на тиждень. Працювати слід секатором або ножицями, щоб не допускати «задирок» на стеблі. Важливо враховувати, що на рослині має бути не менше 15 листків, а в спеку — й більше. Тож не захоплюйтесь!
- Якщо вирішите здивувати своїх близьких і виростити томат-гігант, корисно пам’ятати, що не так просто отримати кілограмове диво, навіть маючи чудове насіння великоплідного сорту: доведеться цьому посприяти. Річ у тім, що за меншої кількості плодів на рослині їхня маса значно зростає. Тож експериментуйте!
- Якщо вирощуєте томати на шпалері (оптимальний варіант), то при обвиванні стебла навколо шпагату повертайте верхівки за годинниковою стрілкою, щоб нитка не заважала рослині (не «душила» її) при повороті за сонечком.
- Треба обов’язково підв’язувати важкі пагони та окремі плоди. Інакше будуть перетяжки, згинання, що перешкоджатиме розвитку плодів.
- Дуже важливо допомагати томатам запилюватися, особливо у спеку. З цією метою потрібно двічі-тричі на день струшувати квіткові китиці руками, розбризкувати вручну воду, температурою не нижче 16 градусів, великими краплями над верхівками рослин.
- Щоб уникнути розтріскування плодів та їх подрібнення у спеку, не треба видаляти багато листя відразу, важливо своєчасно підживлювати кущі добривами, що містять мікроелементи, поливати рослини за 3–4 години до заходу сонця, щоб у ніч вони йшли сухими.
- Потрібно враховувати, що дозріти встигають плоди, що зав’язалися до 1 серпня. І приблизно за 50–60 днів до останнього збору прищипнути верхівки стебел. При цьому треба обов’язково залишати 2–3 листки над останньою квітковою китицею, щоб не занапастити рослину. Далі слід зменшити полив і збільшити підживлення калієм.
Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.
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