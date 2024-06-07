Полив висадженої розсади та подальші підживлення в перші 2 тижні повинні бути помірними, щоб уникнути «жирування» рослин, оскільки це призведе до затримки плодоношення та навіть ризику захворювання на грибкові хвороби. Рослини слід формувати в 1–2 стебла, пасинок треба залишати під першою квітучою китицею, бо нижній викине цвіт лише після 7–8 листка, та й кущ візуально втратить привабливість.

Пасинки треба обрізати, поки не досягли 3 см. Так менше травмуватимете рослини. Для пасинкування вибирайте сонячний день, щоб не працювати з мокрими рослинами. Тоді ранки легше та швидше затягнуться. Ножиці при цьому слід дезінфікувати.

Якщо на перших пагонах з’являться величезні квітки — махрові та красиві — це найчастіше результат стресів або «жирування». Їх потрібно видалити (хоча буває і шкода), бо з них виростуть великі, але покручені, негарні плоди. Тим часом вони заберуть багато сил у рослини й затримають розвиток інших томатів на кущі. У період дозрівання плодової китиці треба видаляти під нею листя, але не більше двох-трьох на тиждень. Працювати слід секатором або ножицями, щоб не допускати «задирок» на стеблі. Важливо враховувати, що на рослині має бути не менше 15 листків, а в спеку — й більше. Тож не захоплюйтесь! Якщо вирішите здивувати своїх близьких і виростити томат-гігант, корисно пам’ятати, що не так просто отримати кілограмове диво, навіть маючи чудове насіння великоплідного сорту: доведеться цьому посприяти. Річ у тім, що за меншої кількості плодів на рослині їхня маса значно зростає. Тож експериментуйте! Якщо вирощуєте томати на шпалері (оптимальний варіант), то при обвиванні стебла навколо шпагату повертайте верхівки за годинниковою стрілкою, щоб нитка не заважала рослині (не «душила» її) при повороті за сонечком. Треба обов’язково підв’язувати важкі пагони та окремі плоди. Інакше будуть перетяжки, згинання, що перешкоджатиме розвитку плодів. Дуже важливо допомагати томатам запилюватися, особливо у спеку. З цією метою потрібно двічі-тричі на день струшувати квіткові китиці руками, розбризкувати вручну воду, температурою не нижче 16 градусів, великими краплями над верхівками рослин. Щоб уникнути розтріскування плодів та їх подрібнення у спеку, не треба видаляти багато листя відразу, важливо своєчасно підживлювати кущі добривами, що містять мікроелементи, поливати рослини за 3–4 години до заходу сонця, щоб у ніч вони йшли сухими. Потрібно враховувати, що дозріти встигають плоди, що зав’язалися до 1 серпня. І приблизно за 50–60 днів до останнього збору прищипнути верхівки стебел. При цьому треба обов’язково залишати 2–3 листки над останньою квітковою китицею, щоб не занапастити рослину. Далі слід зменшити полив і збільшити підживлення калієм.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.