Якщо останнім часом вас турбують больові відчуття в ділянці попереку, дискомфорт при сечовипусканні та загальна слабкість, варто зробити УЗД нирок і виключити гідронефроз. «Порадниця» з’ясувала, чому виникає ця хвороба та чим загрожує організму.

МОЖЛИВІ УСКЛАДНЕННЯ

— Гідронефроз — це захворювання, що характеризується стійким прогресуючим розширенням чашково-мискової системи нирки через порушення відтоку сечі, — пояснює лікар-уролог вищої категорії Іван КРИЖАНОВСЬКИЙ. — Патологія частіше розвивається в одній нирці, але іноді може виникати одночасно в обох (двосторонній гідронефроз).

Без вчасно розпочатого лікування хвороба переходить у хронічну стадію та загрожує серйозними ускладненнями: через стискання ниркових канальців і порушення кровотоку органу поступово відбувається атрофія тканини нирки та виражене зниження ниркової функції. Надалі може виникнути ниркова недостатність.

На гідронефроз страждають люди будь-якого віку — від немовлят до пенсіонерів. Жінки та чоловіки хворіють однаково часто. У народі захворювання називають водянкою нирки.

ПРИЧИНИ РОЗВИТКУ

За словами лікаря, гідронефроз може бути вродженим (первинним) і набутим (вторинним). Первинна форма захворювання зазвичай розвивається через аномалії розвитку органів сечовидільної системи — при звуженні просвіту сечоводу, наявності додаткових судин у нирці, закупорці сечових шляхів. Цей тип патології зазвичай діагностують у молодому віці (до 30 років). Набутий гідронефроз стає ускладненням інших захворювань органів сечовидільної системи, черевної порожнини або малого таза. Це може бути сечокам’яна хвороба, доброякісні або злоякісні новоутворення, інфекційно-запальні процеси в нирці, пошкодження сечових шляхів, травми спинного мозку.

У жінок гідронефроз також може розвинутись через ендометріоз або кісти яєчників.

ТРИВОЖНІ СИМПТОМИ

Основна проблема діагностики гідронефрозу полягає в тому, що на початкових стадіях захворювання протікає практично безсимптомно або зі слабко вираженими проявами, на які більшість людей просто не звертають уваги.

Звернутися до уролога або нефролога варто, якщо у вас з’явилися дискомфорт або болі в ділянці попереку й живота, домішка крові в сечі, набряклість, болючість при сечовипусканні, при цьому обсяг сечі, що виділяється, зменшився. Прогресування гідронефрозу може супроводжуватися приєднанням інфекції, оскільки сеча, що застоюється в нирці, стає живильним середовищем для бактерій. У зв’язку з цим хворий може скаржитися на інтенсивний біль, підвищення температури та артеріального тиску, нудоту, блювання, загальну слабкість, швидку стомлюваність.

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

— Процес постановки діагнозу починається з огляду пацієнта та аналізу його скарг, також призначають загальні аналізи крові та сечі, — каже Іван Крижановський. — Апаратні обстеження можуть включати УЗД нирок і сечового міхура, екскреторну урографію (дозволяє оцінити видільну здатність нирок), нефросцинтиграфію (для оцінки кровопостачання органа), КТ або МРТ нирок і сечовивідних шляхів.

Через слабку виразність проявів гідронефрозу його часто діагностують на тлі інших патологій, що його спричинили, — наприклад, наявності каменів у сечівнику, симптоматика яких виражена набагато яскравіше. Нерідко захворювання стає випадковою знахідкою під час профілактичного УЗД.

У більшості випадків для лікування гідронефрозу потрібна операція, мета якої — нормалізація відтоку сечі. Вибір методу операції залежить від причини виникнення захворювання та ступеня його тяжкості. При цьому основну роль приділяють не травматичним лапароскопічним втручанням.

Консервативне лікування можливе лише на ранніх стадіях хвороби, до порушення функції нирок, і спрямоване на боротьбу з симптомами, а не з причиною гідронефрозу. Пацієнту призначають протизапальні препарати, спазмолітики, ліки, що знижують артеріальний тиск, у разі приєднання бактеріальної інфекції — антибіотики.

ДІЄТА, ПРОФІЛАКТИКА

Також при водянці нирки рекомендують дієтичне харчування: мінімум солі, кави, фаст-фуду, смаженої та копченої їжі, більше складних вуглеводів, морської риби, бобових, овочів, фруктів, зелені. Але якщо порушена функція нирок — лікар прописує більш сувору дієту та спеціальний питний режим. Крім того, хворому не можна піднімати важкі предмети, фізично перенапружуватися, їздити на мотоциклі та велосипеді.

Профілактичні заходи, що дозволяють уникнути набутого гідронефрозу нирки, полягають у своєчасному лікуванні патологій та інфекцій сечостатевої системи та уникненні переохолодження. Але первинну форму хвороби попередити неможливо, бо вона розвивається через вроджену ваду розвитку сечовивідних шляхів.

Ірина КАДЧЕНКО.