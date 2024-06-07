Набув чинності підписаний Президентом України Закон, який підвищує штрафи за військові правопорушення. Він вносить зміни до статей 210 та 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також запроваджує три режими: порушення, повторне порушення та порушення під час воєнного стану.

Стаття 210: порушення військового обліку.

Як ми вже повідомляли, штрафи збільшуються в кілька разів для громадян, які не перебувають на військовому обліку або вчасно не оновили свої облікові дані.

За порушення буде передбачено таке покарання:

від 3400 до 5100 гр н — у мирний час,

— у мирний час, від 17000 до 25500 грн — у воєнний час (або за повторне порушення).

Раніше — від 510 до 850 грн, а також від 850 до 1700 грн за повторне порушення протягом року або в особливий період.

Відмова від повістки або неявка до ТЦК (ст.210-1) може також обернутися штрафом, розмір якого залежить від того, коли має місце порушення — в мирний чи воєнний час.

У мирний час:

від 5100 до 8500 гр н — для громадян,

— для громадян, від 17000 до 34000 грн — для посадових і юридичних осіб.

У воєнний час:

від 17000 до 25500 гр н — для громадян,

— для громадян, від 34000 до 59000 грн — для посадових і юридичних осіб.

Раніше громадян-порушників штрафували на суму від 1700 до 3400 грн, а посадових осіб — від 3400 до 5100 грн. Повторне або порушення в особливий період підвищувало планку до 3400–5100 грн та 5100–8500 грн відповідно.

Закон містить важливе уточнення: положення про штрафи не застосовують, якщо у ТЦК та СП є можливість отримати дані військовозобов’язаного з державних реєстрів.

Закон вносить зміни також до ст.258 КУпАП.

Раніше ТЦК та СП мав скласти протокол про притягнення до адмінвідповідальності, який уже розглядав суд і вирішував питання про штраф. Сама ж стадія складання протоколу вимагала присутності військовозобов’язаного — він мав ознайомитися з правами, підписати документ чи відмовитися це робити.

Таким чином, фактично запроваджується процедура заочного виписування штрафу. Однак ТЦК та СП однаково зобов’язаний належним чином повідомити людину про дату, час і місце виклику та мати належні докази цього.

Крім того, збільшуються терміни адміністративного арешту. Так, якщо людина порушує правила військового обліку та ухиляється від мобілізації, поліція може затримати її на термін до трьох годин для складання протоколу. Якщо треба встановити особу та/або з’ясувати обставини порушення, то може затримати терміном до трьох діб.