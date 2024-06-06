Літній варіант салату олів’є відрізняється від класичного тим, що в ньому багато свіжих овочів. Свіжі огірки замінять солоні, зелена цибуля — ріпчасту, а багато зелені з городу зроблять літній олів’є джерелом вітамінів.

1 варене куряче філе (200 г)

3 середні варені молоді картоплини

1 середня морквина

4 яйця

3 середні свіжі огірки

1 пучок зеленої цибулі

1 пучок кропу та петрушки

баночка зеленого горошку

сіль

чорний мелений перець

Заправка:

2 столові ложки сметани

2 столові ложки майонезу

1 столова ложка зернової гірчиці

М’ясо розібрати на волокна, дрібно нарізати. Яйця, картоплю, огірки, морквину нарізати кубиками. Зелень посікти. Викласти підготовлені продукти та горошок у салатник.

Порада: свіжі огірки додавайте в останню чергу — вони дають сік і салат може стати водянистим.

Для заправки розтерти сметану з майонезом і гірчицею. Салат посолити, поперчити, засмачити заправкою.