Літній варіант салату олів’є відрізняється від класичного тим, що в ньому багато свіжих овочів. Свіжі огірки замінять солоні, зелена цибуля — ріпчасту, а багато зелені з городу зроблять літній олів’є джерелом вітамінів.
- 1 варене куряче філе (200 г)
- 3 середні варені молоді картоплини
- 1 середня морквина
- 4 яйця
- 3 середні свіжі огірки
- 1 пучок зеленої цибулі
- 1 пучок кропу та петрушки
- баночка зеленого горошку
- сіль
- чорний мелений перець
Заправка:
- 2 столові ложки сметани
- 2 столові ложки майонезу
- 1 столова ложка зернової гірчиці
М’ясо розібрати на волокна, дрібно нарізати. Яйця, картоплю, огірки, морквину нарізати кубиками. Зелень посікти. Викласти підготовлені продукти та горошок у салатник.
Порада: свіжі огірки додавайте в останню чергу — вони дають сік і салат може стати водянистим.
Для заправки розтерти сметану з майонезом і гірчицею. Салат посолити, поперчити, засмачити заправкою.
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