Це залежить це від кількох факторів:
- Сорт кукурудзи. Деякі сорти зазвичай не потребують пасинкування, наприклад, цукрова кукурудза. Інші, такі як на зерно, можуть давати кращий урожай, якщо їх пасинкувати.
- Умови вирощування. Якщо кукурудза росте в сприятливих умовах, з достатньою кількістю сонячного світла, води та поживних речовин, вона може не потребувати пасинкування.
Переваги
- Збільшення врожаю. Пасинкування може призвести до збільшення врожаю, оскільки в такому разі більше поживних речовин спрямовується на головний качан.
- Більші качани. Пасинкування дозволить качанам вирости більшими і з більшою кількістю зерен.
- Краща якість. Пасинкування може поліпшити якість кукурудзи, оскільки воно зменшує ризик ураження хворобами та шкідниками.
Недоліки
- Час. Пасинкування може бути трудомістким процесом, який потребує багато часу.
- Ризик пошкодження рослини. Якщо пасинкувати неправильно, можна пошкодити рослину, що призведе до зниження врожаю.
Як і коли це робити
- Найкращий час для пасинкування, коли рослини досягнуть висоти 30–40 см.
- Видаліть пасинки — це бічні стебла, які ростуть із пазух листя. Робіть це вручну, відщипнувши їх біля основи.
- Залиште головне стебло, що росте з центру рослини.
- Продовжуйте видаляти пасинки, коли вони з’являються.
На замітку
- Не пасинкуйте кукурудзу в спекотну або посушливу погоду.
- Після пасинкування полийте рослини водою, щоб допомогти їм відновитися.
- Не видаляйте більше 2–3 пасинків із кожної рослини.
Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.
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