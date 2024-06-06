Це залежить це від кількох факторів:

Сорт кукурудзи. Деякі сорти зазвичай не потребують пасинкування, наприклад, цукрова кукурудза. Інші, такі як на зерно, можуть давати кращий урожай, якщо їх пасинкувати.

Умови вирощування. Якщо кукурудза росте в сприятливих умовах, з достатньою кількістю сонячного світла, води та поживних речовин, вона може не потребувати пасинкування.

Переваги

Збільшення врожаю. Пасинкування може призвести до збільшення врожаю, оскільки в такому разі більше поживних речовин спрямовується на головний качан.

Пасинкування може призвести до збільшення врожаю, оскільки в такому разі більше поживних речовин спрямовується на головний качан. Більші качани. Пасинкування дозволить качанам вирости більшими і з більшою кількістю зерен.

Пасинкування дозволить качанам вирости більшими і з більшою кількістю зерен. Краща якість. Пасинкування може поліпшити якість кукурудзи, оскільки воно зменшує ризик ураження хворобами та шкідниками.

Недоліки

Час. Пасинкування може бути трудомістким процесом, який потребує багато часу.

Пасинкування може бути трудомістким процесом, який потребує багато часу. Ризик пошкодження рослини. Якщо пасинкувати неправильно, можна пошкодити рослину, що призведе до зниження врожаю.

Як і коли це робити

Найкращий час для пасинкування, коли рослини досягнуть висоти 30–40 см. Видаліть пасинки — це бічні стебла, які ростуть із пазух листя. Робіть це вручну, відщипнувши їх біля основи. Залиште головне стебло, що росте з центру рослини. Продовжуйте видаляти пасинки, коли вони з’являються.

На замітку

Не пасинкуйте кукурудзу в спекотну або посушливу погоду.

Після пасинкування полийте рослини водою, щоб допомогти їм відновитися.

Не видаляйте більше 2–3 пасинків із кожної рослини.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.