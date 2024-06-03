Наша фантазія та літо дарують нам нові нотки смаку! Котлетки з додаванням овочів виходять м’якими, соковитими та легшими для шлунка.

600 г курячого філе

300 г телятини

1 середній кабачок

2 середні цибулини

1 середня морквина

1 велика картоплина

5 скибочок батона

молоко

4 великі зубчики часнику

1 яйце

вершкове масло

чорний мелений перець

сіль

панірувальні сухарі

олія

Кабачок перекрутити в м’ясорубці, віджати сік. Окремо перекрутити 300 г курячого філе (половину відкласти, її наріжемо кубиками), картоплю, замочений в молоці та віджатий батон, цибулю, моркву. Додати до фаршу кабачок, вичавлений часник, яйце та дрібно нарізане куряче філе. Посолити, поперчити за смаком.

Сформувати котлети, обкачати в сухарях. Швидко обсмажити в невеликій кількості олії до рум’яності. До готовності не доводити. Викласти у форму для запікання. Зверху — тоненькі шматочки вершкового масла. Накрити кришкою. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати 20 хв.