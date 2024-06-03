Наша фантазія та літо дарують нам нові нотки смаку! Котлетки з додаванням овочів виходять м’якими, соковитими та легшими для шлунка.
- 600 г курячого філе
- 300 г телятини
- 1 середній кабачок
- 2 середні цибулини
- 1 середня морквина
- 1 велика картоплина
- 5 скибочок батона
- молоко
- 4 великі зубчики часнику
- 1 яйце
- вершкове масло
- чорний мелений перець
- сіль
- панірувальні сухарі
- олія
Кабачок перекрутити в м’ясорубці, віджати сік. Окремо перекрутити 300 г курячого філе (половину відкласти, її наріжемо кубиками), картоплю, замочений в молоці та віджатий батон, цибулю, моркву. Додати до фаршу кабачок, вичавлений часник, яйце та дрібно нарізане куряче філе. Посолити, поперчити за смаком.
Сформувати котлети, обкачати в сухарях. Швидко обсмажити в невеликій кількості олії до рум’яності. До готовності не доводити. Викласти у форму для запікання. Зверху — тоненькі шматочки вершкового масла. Накрити кришкою. Поставити в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати 20 хв.
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