У застосунку «Дія» з квітня з’явився новий сервіс, за допомогою якого українці повідомляють про пошкодження та руйнування житла через російську агресію до міжнародного Реєстру збитків. Відтепер скористатися послугою та подати заяву можна на порталі «Дія», інформують у Мінцифри.

Дані з міжнародного Реєстру збитків стануть основою майбутніх репарацій, які росія має заплатити за всі руйнування та злочини.

Про які типи житла можна повідомити до Реєстру:

приватний будинок;

квартиру;

дачний будинок;

садовий будинок;

інше житлове приміщення.

Зараз послуга доступна для українців, які мають Акт про пошкоджене майно від місцевої влади. Згодом подати заяву можна буде і без Акта, зокрема, якщо житло розташоване на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій.

Щоб скористатися послугою