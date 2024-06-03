Артеріальна гіпертензія — серцево-судинне захворювання, за якого кров надміру тисне зсередини на стінки артерій, є основною причиною передчасних смертей у світі. Тому так важливо контролювати свій кров’яний тиск, бо чим вищий його показник, тим складніше працювати серцю.

Це дуже небезпечно, адже що довше людина не отримує необхідного лікування, то вищий ризик розвитку інфаркту міокарда, інсульту, серцевої чи ниркової недостатності, сексуальної дисфункції, проблем із зором, аж до сліпоти, застерігають у МОЗ і нагадують, якими мають бути показники артеріального тиску.

< 120/< 80 — оптимальний артеріальний тиск;

120–129/80–84 мм рт. ст. — нормальний;

130–139/85–89 мм рт. ст. — високий нормальний;

140–159/90–99 мм рт. ст. — артеріальна гіпертензія 1 ступеня.

Якщо маєте підвищений тиск, неодмінно зверніться до лікаря.

Що робити, якщо вам діагностували артеріальну гіпертензію?