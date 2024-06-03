Оновлене Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджене наказом Міністерства оборони України №402, що набуло чинності 4 травня, запроваджує зміни в проходженні військо-лікарських комісій, інформують у МОЗ.

Встановлені, зокрема, обмеження щодо особливостей проходження служби з огляду на стан здоров’я, а також чіткі критерії для визначення ступеня придатності до військової служби. Тепер вони поєднують Міжнародну статистичну класифікацію хвороб і споріднених проблем охорони здоров’я (МКХ-10) (із тисячами діагнозів) та ступінь порушення функцій. Ступінь придатності до військової служби встановлюють відповідно до Розкладу хвороб, пояснень до нього та таблиць додаткових вимог до стану здоровʼя.

«Придатних» залежно від ступеня функціональності розділять на 4 категорії:

придатні до служби (повністю);

придатні до служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, але непридатні до служби в десантно-штурмових військах, морській піхоті, силах спецоперацій тощо;

придатні до служби за окремими спеціальностями;

придатні для виконання специфічних завдань.

Переглянуто критерії придатності

У кожній групі захворювань можуть бути як придатні, так і непридатні. Статус залежить від ступеня порушення функцій.

Люди з певними медичними станами (ампутація рук, ніг, втрата ока, тяжка акубаротравма) визнані непридатними до служби.

Змінені вимоги до стану здоров’я військовослужбовців десантно-штурмових військ, морської піхоти, сил тероборони тощо в особливий період.

Що робити раніше «обмежено придатним»

Ті, хто був раніше визнаний обмежено придатним, до 4 лютого 2025 року повинні пройти повторний медичний огляд.

З’являтися самостійно для проходження ВЛК не потрібно.

Військовослужбовців запрошуватимуть на повторні комісії через військове командування.

Військовозобов’язаних — через ТЦК та СП.

Як відбуватиметься проходження комісії

Військовий прибуває на медогляд ВЛК із результатами рентгенологічного обстеження органів грудної клітки. Старшим за 40 років або тим, хто має медичні показання, також потрібно пройти ЕКГ.

Кожного військовозобов’язаного має оглянути хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, офтальмолог, оториноларинголог, а за медичними показаннями — лікарі інших спеціальностей.

Військовозобов’язані, котрі не мають скарг на здоров’я, проходять спрощений медогляд.

Загалом процедура проходження ВЛК не має перевищувати 14 днів.

Доповнено процедуру оскарження постанов ВЛК. Рішення про направлення на контрольне обстеження та медичний огляд ВЛК тепер має бути виконано упродовж місяця після прийняття. Повторну ВЛК людина проходитиме в іншому закладі охорони здоров’я.

Описано процедуру дистанційного проходження ВЛК для військовослужбовців, які лікуються за кордоном.