Через масовані ворожі атаки в енергосистемі України є дефіцит потужності та застосовують обмеження постачання електроенергії. Для організації побуту в таких умовах українцям треба стежити за графіками відключень. Але отримувати цю інформацію потрібно з офіційних джерел, наголошують у Кіберполіції та Міненергетики.

Адже шахраї або ворожа пропаганда можуть використати проблеми з енергопостачанням на свою користь. Тож не довіряйте стороннім ресурсам і не переходьте за посиланнями з незнайомих джерел!

Зловмисники можуть створювати фейкові онлайн-ресурси для поширення дезінформації в інтересах країни-агресорки, виманювання конфіденційних даних громадян і привласнення їх заощаджень.

Ознайомитися з графіком планових відключень у відповідному регіоні та списками постачальників за областями України можна на сайті Міненергетики за посиланням https://mev.gov.ua/storinka/ye-svitlo, а також на сайтах операторів розподільних мереж.