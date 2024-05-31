Десерт «Eton mess» (у перекладі «ітонський безлад») традиційно подають в англійському місті Ітон у літній період. За легендою, якось кухар приготував меренговий торт зі збитими вершками та ягодами, але під час перевезення торт поламався і розкришився, і кухар, недовго думаючи, розклав його по склянках. Так і вийшов десерт: хрустке безе, соковита ароматна ягода та ніжні збиті вершки — райське задоволення.

На 3 склянки по 300 мл:

300 г полуниці

250 г вершків (30–35%)

140 г дрібного цукру

2 яєчні білки (60 г)

дрібка солі

Для безе в миску викласти холодні білки та сіль. Збити міксером на пухку пінку. Поступово всипати тоненькою цівкою цукор, продовжувати збивати міксером на щільну піну. Цукор має повністю розчинитися. За допомогою кондитерського мішка відсадити невеликі заготовки на застелене пергаментом деко (можна викладати звичайною ложкою або спекти цілий пласт, а потім поламати на частини). Поставити в розігріту до 100 градусів духовку. Сушити приблизно 1–2 год. Час може суттєво відрізнятися для різних духовок. Періодично перевіряти готовність безе. Готове легко відходить від пергаменту, кришиться при розламуванні. Якщо у вас безе липке та тягуче всередині — надто висока температура в духовці. Дати безе повністю охолонути.

Полуницю промити, просушити. Нарізати шматочками. Насипати 1 столову ложку цукру. Перемішати, залишити на столі, щоб ягоди трохи пустили сік.

Холодні вершки збити міксером на оборотах трохи вище за середні до м’яких піків (має бути чіткий слід від віночка). Якщо увімкнути високу швидкість, можна перебити вершки, отримавши вершкове масло й сироватку. Для зручності перекласти збиті вершки в кондитерський мішок з будь-якою насадкою або без неї. Якщо немає мішка, розкладайте вершки ложечкою.

Залишається зібрати десерт — для цього підійдуть порційні креманки, вазочки або прозорі склянки. Перший шар — безе, яке треба поламати невеликими шматками. Далі — полуниця. Третій шар — збиті вершки. Таким чином, чергуючи, наповнити склянки. Останній шар — збиті вершки. Прикрасити десерт полуницею та листочками м’яти. Подавати одразу, щоб безе не розмокло.