З хрусткою скоринкою ззовні, ніжні та м’які всередині — їх можна подати як самостійну страву, доповнивши сметаною або часниковим соусом.
Для котлет:
- 500 г цвітної капусти
- 1 яйце
- 50 г борошна
- панірувальні сухарі
- 0,5 чайної ложки сушеного часнику
- сіль
- чорний мелений перець
- олія
Для соусу:
- 1 столова ложка густої сметани
- 1 столова ложка майонезу
- 1 великий зубчик часнику
- дрібка хмелі-сунелі
- дрібка солі
- дрібка меленої паприки
Капусту розібрати на суцвіття. Відварити в підсоленому окропі до м’якості близько 5–6 хв., остудити. Нарізати суцвіття якомога дрібніше — має вийти крихта. Додати яйце, сіль і перець за смаком, сухий часник. Всипати борошно, розмішати. Маса буде густою. Залишити на 20 хв.
Руками, змоченими у воді, сформувати котлети та запанірувати в сухарях. Смажити на сковороді з розігрітою олією на помірному вогні. Викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.
Для соусу змішати сметану та майонез, додати вичавлений часник, сіль і спеції.
Подавати котлети із соусом (або просто зі сметаною) в теплому вигляді.
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