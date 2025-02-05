З хрусткою скоринкою ззовні, ніжні та м’які всередині — їх можна подати як самостійну страву, доповнивши сметаною або часниковим соусом.

Для котлет:

500 г цвітної капусти

1 яйце

50 г борошна

панірувальні сухарі

0,5 чайної ложки сушеного часнику

сіль

чорний мелений перець

олія

Для соусу:

1 столова ложка густої сметани

1 столова ложка майонезу

1 великий зубчик часнику

дрібка хмелі-сунелі

дрібка солі

дрібка меленої паприки

Капусту розібрати на суцвіття. Відварити в підсоленому окропі до м’якості близько 5–6 хв., остудити. Нарізати суцвіття якомога дрібніше — має вийти крихта. Додати яйце, сіль і перець за смаком, сухий часник. Всипати борошно, розмішати. Маса буде густою. Залишити на 20 хв.

Руками, змоченими у воді, сформувати котлети та запанірувати в сухарях. Смажити на сковороді з розігрітою олією на помірному вогні. Викласти на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.

Для соусу змішати сметану та майонез, додати вичавлений часник, сіль і спеції.

Подавати котлети із соусом (або просто зі сметаною) в теплому вигляді.