ЗАХВОРЮВАННЯ КРОВІ

У цьому разі знадобиться сушений рослинний збір із трави материнки, листя бобівника трилистого та листя кропиви дводомної у співвідношенні – 1:1:2. Столову ложку подрібненого збору залити 400 мл окропу. Настояти мінімум 2 год. під кришкою. Процідити. Пити теплим по 100 мл 4 рази на день за 15–20 хв. до їди. Курс лікування — місяць. Повторити через тиждень. Протягом року — 6–7 курсів.

ЛЬОН ПРОТИ РАДІАЦІЇ

Склянку (200 мл) сушеного подрібненого насіння льону залити 3 л окропу. Гріти на водяній бані 1 год. Процідити. Пити в теплому вигляді по 500–800 мл на день (за 3–5 разів). Курс лікування — три тижні. Повторити через такий самий період часу. Під час лікування не вживати алкоголю!

НЕВРОЗИ З ПІДВИЩЕНОЮ ДРАТІВЛИВІСТЮ

Столову ложку сушених подрібнених шишок хмелю залити 200 мл окропу. Гріти на водяній бані 15 хв. Потім увесь відвар перелити в термос і настояти 1 год. Процідити. Пити по 50 мл тричі на день за 20 хв. до їди. Четвертий раз — на ніч перед сном. Уживати тільки під час загострення недуги!

НАШІ ДИХАЛЬНІ ШЛЯХИ

У народі шандру звичайну (вона схожа на мелісу лікарську) використовують для лікування дихальних шляхів, зокрема при катарах, кашлі, бронхіті, бронхіальній астмі. З неї п’ють гіркий чай. Готують із розрахунку: ч.л. сушеної подрібненої трави на 200 мл окропу. Це — норма для дорослого. Дітям дають наполовину або й третину менше від цієї дози. При загостренні недуги протягом дня випити 2–3 такі порції.

ФОСФОР ВІД ЩУКИ

Вважають, що з усіх річкових риб найбільший «запас» фосфору міститься в щуці. А цей хімічний елемент вкрай необхідний для людини, адже зміцнює кісткові тканини. Щоб у процесі термічної обробки його найменше втрачалося, щуку краще вудити над димом, або запікати в духовці, але не при високій температурі.

ІЗ ОЛИВОК

За наявності виразки шлунка чи дванадцятипалої кишки тричі на день вживають по ч.л. несоленої оливкової олії. Вона особливо помічна після перенесеної операції.

ТУБЕРКУЛЬОЗ ГОРТАНІ

Чайну ложку бруньок сосни залити 200 мл теплої води. Довести до кипіння і варити в закритому посуді 10 хв. Настояти 2 год. також у закритому посуді. Процідити. Випити протягом дня за 3 рази за 15–20 хв. до їди. Курс лікування — 21 день. Повторити через 10 днів. Протягом року — 7–8 курсів лікування.

НІЧНЕ НЕТРИМАННЯ СЕЧІ

Столову ложку ягід чорниці та 2 ст.л. ягід ожини (беруть свіжі або сушені) залити 400 мл окропу й кип’ятити на малому вогні 10 хв. Настояти 30 хв. під кришкою. Проціджувати не обов’язково. Пити по 100 мл 4 рази на день за 15 хв. до їди. Ягоди також можна спожити.

Тарас ЛЕХМАН. м. Шептицький Львівської обл.