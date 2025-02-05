Розпочато бета-тестування нового сервісу — електронного направлення на ВЛК, інформує Міноборони. Завдяки цьому військовозобов’язаним не доведеться витрачати час у чергах в ТЦК та СП, аби отримати паперові направлення.

ЯК ПРАЦЮЄ НОВИЙ СЕРВІС

Користувач надсилає запит через «Резерв+». Керівник ТЦК підтверджує запит. Користувач отримує сповіщення зі всією необхідною інформацією: номером реєстрації направлення, адресою медзакладу, підписом керівника ТЦК.

У першу чергу направлення зможуть згенерувати громадяни, котрі самі бажають пройти ВЛК. Але згодом ця можливість з’явиться і для тих, хто отримав паперову повістку на проходження ВЛК.

Мета бета-тестування — перевірити роботу нового сервісу разом із користувачами «Резерв+» і вдосконалити його до моменту повноцінного запуску, зазначають у відомстві.

Долучитися до бета-тестування можна за посиланням: http://surl.li/tdinkz

Наступним кроком стане інтеграція інформаційних систем Міноборони та МОЗ. Уже з осені 2025 року в «Резерв+» можна буде самостійно обрати медичний заклад, який має контракт із НСЗУ, для проходження огляду на придатність.