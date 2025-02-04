Який аромат наповнив оселю, коли варила морквяне варення! Вийшло воно смачне, густе, яскраве. Часто використовую його як начинку для здобних булочок і млинців.

1 кг солодкої моркви

1 великий апельсин

600 г цукру

1 чайна ложка кориці

дрібка ваніліну

Моркву для такого варення можна прокрутити через м’ясорубку, натерти вручну чи подрібнити блендером. Натерти цедру з апельсина, вичавити сік. У каструлі змішати подрібнену моркву, сік і цедру апельсина, цукор, корицю та ванілін. Перемішати, поставити на слабкий вогонь. Варити морквяне варення на середньому вогні, періодично помішуючи, 40–45 хв., залежно від бажаної густоти.

Заготовляти це варення у великих обсягах немає сенсу. Необхідні продукти є цілий рік, тож будь-коли можна приготувати нову партію.

Євгенія ЖУРАВЕЛЬ. м. Ковель.