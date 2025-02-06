Нещодавно Пенсійний фонд України запустив новий сервіс для пенсіонерів, за допомогою якого можна сформувати е-пенсійне посвідчення (без паперового аналогу), для його відображення в мобільному застосунку «Дія». Оскільки у зв’язку з цим у пенсіонерів виникає чимало запитань, у відомстві підготували відповіді на найпоширеніші з них.

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Пенсійні посвідчення виготовляють на підставі заяви особи, котрій призначено пенсію. Це потрібно для отримання як паперового, так і е-посвідчення.

Заяву можна подати до будь-якого сервісного центру територіального управління ПФУ або дистанційно — через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг ПФУ чи за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд».

Інформацію про те, як подати заяву на виготовлення електронного пенсійного через вебпортал Фонду, можна знайти за посиланням: https://www.pfu.gov.ua/2169396-yak-sformuvaty-e-pensijne…/

Документи

Для формування електронного пенсійного посвідчення потрібно надати такі документи:

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків (РНОКПП);

паспорт громадянина України;

кольорову фотографію, зроблену впродовж останніх 6 місяців, розміром 3х2,5 см (розмір обличчя має складати не менше 70–80 відсотків фотографії).

Для формування е-посвідчення за зверненням через вебпортал ПФУ чи за допомогою мобільного застосунку «Пенсійний фонд» до сканованих копій зазначених документів потрібно додати зразок підпису (чорним кольором у форматі jpg).

Чи діятиме старе паперове посвідчення при пред’явленні в компетентних органах, якщо вже сформоване електронне

Пенсійне посвідчення — це документ, який підтверджує факт призначення пенсії.

За потреби надається останній документ, який є діючим — е-посвідчення. При перевірці через сервіс на вебпорталі ПФУ «Пошук пенсійного посвідчення» попереднє (паперове) посвідчення матиме статус «замінено».

Скільки часу триває формування документа від моменту подання заяви

Його можна отримати за кілька днів із моменту звернення людини, але не пізніше 10 днів з моменту надходження заяви.

Чи можна це зробити, перебуваючи за кордоном

Одні з ключових переваг нового сервісу — це можливість для пенсіонерів, котрі перебувають за кордоном, оформити електронне пенсійне посвідчення без необхідності повертатися до України для отримання паперового документа.

Єдина умова: особі, котра звертається за формуванням е-посвідчення, має бути призначено пенсію.

Чи можна замінити пенсійне посвідчення, яке є платіжною карткою та видавалось «Ощадбанком», на електронне

Так, можна.

Для цього електронне пенсійне посвідчення у вигляді платіжної картки потрібно повернути в найближче відділення АТ «Ощадбанк» для знищення та подати до органів ПФУ заяву на виготовлення е-посвідчення.

Після того, як банк у межах інформаційного обміну поінформує ПФУ про знищення попередньо виданого електронного пенсійного посвідчення, Фонд сформує нове.

Як зробити копію

Електронні копії е-пенсійного посвідчення формуються засобами Порталу «Дія» із накладенням віддаленого кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» («Дія ID») особи та кваліфікованої електронної печатки технічного адміністратора Порталу «Дія» з відповідною кваліфікованою електронною позначкою часу.