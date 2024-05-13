У розпал сезону редиски пропоную приготувати поживний, корисний, простий і незвичайний салат із кисломолочним сиром. Він цілком може замінити вечерю. Кількість сиру та редиски можна коригувати на свій смак.

200 г кисломолочного сиру

1 невеликий свіжий огірок

1 пучок редиски

3 варені яйця

пів пучечка зеленої цибулі

1 чайна ложка гірчиці

2 столові ложки сметани

сіль

чорний мелений перець

Редиску та огірок нарізати напівкружальцями. Зелень посікти. Яйця нарізати кубиками. Викласти в миску. Покришити кисломолочний сир. Для заправки розтерти сметану, гірчицю, сіль і перець. Засмачити салат, перемішати.

Дарина СКОРОБАГАТЬКО. м. Сарни.