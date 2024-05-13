У розпал сезону редиски пропоную приготувати поживний, корисний, простий і незвичайний салат із кисломолочним сиром. Він цілком може замінити вечерю. Кількість сиру та редиски можна коригувати на свій смак.
- 200 г кисломолочного сиру
- 1 невеликий свіжий огірок
- 1 пучок редиски
- 3 варені яйця
- пів пучечка зеленої цибулі
- 1 чайна ложка гірчиці
- 2 столові ложки сметани
- сіль
- чорний мелений перець
Редиску та огірок нарізати напівкружальцями. Зелень посікти. Яйця нарізати кубиками. Викласти в миску. Покришити кисломолочний сир. Для заправки розтерти сметану, гірчицю, сіль і перець. Засмачити салат, перемішати.
Дарина СКОРОБАГАТЬКО. м. Сарни.
Залишити відповідь