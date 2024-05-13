Ця маленька попеляста муха може завдати неабиякої шкоди посівам цибулі. Найбільш дошкуляє в травні — першій половині червня. Дуже пошкоджує цибулю, яку вирощують з насіння, бо вона має більшу густоту насадження. А це полегшує личинкам мухи можливість переповзати з пошкоджених цибулин на здорові. У червні–липні вилітає друге покоління мух і шкодить цибулю пізніх строків сівби та садіння. У пошкоджених рослин цибулини гниють, листя в’яне та жовтіє.

Велике значення у боротьбі зі шкідниками цибулі мають агротехнічні заходи. Зокрема, знищення післязбиральних решток, адже саме на них зимує значна кількість шкідників. Важлива також глибока оранка або перекопування городу. Муха не любить відкладати яйця в пухкий ґрунт. А розпушування посадок якомога ближче до денця після кожного поливу дозволить зруйнувати кладку мухи. Глибоке осіннє перекопування сприяє загибелі личинок шкідника. Дуже важливо дотримуватись сівозміни. На попереднє місце цибулю повертають не раніше, ніж через 4 роки. Найкращими попередниками для неї є гарбузові, пасльонові, хрестоцвіті, бобові. Прополюючи грядки, ретельно видаляють і знищують пошкоджені мухою рослини.

ЧЕРГУЙТЕ РЯДКИ З МОРКВОЮ

При посадці корисно чергувати рядки цибулі з морквою. Фітонциди, які виділяє морквиння, відлякують цибулеву муху. А леткі речовини цибулі відженуть морквяну муху. По периметру грядки можна висадити чорнобривці чи інші рослини з сильним запахом. Ефективними будуть обробки грядок настоєм полину. Кілограм полину дрібно січуть ножем і заливають 10 л води. Настоюють 5 діб, фільтрують і поливають ділянку.

ЗАРАДИТЬ ЗОЛА ТА НАШАТИР

При досягненні пера 8 см посадки поливають розчином солі (200 г на 10 л води), намагаючись не потрапляти на перо.

Деревна зола не лише запобігає поширенню цибулевої мухи, а також є чудовою фосфорно-калійною поживою. Кожні 2 тижні землю в рядках припудрюють золою після розпушування та поливу. Хороший результат дасть обробка сумішшю золи та сухої гірчиці 3:1. Так само посадки можна обпудрювати тютюновим пилом. Із золи також готують настій: заливають літр просіяного попелу відром води, настоюють 2 доби, збовтують. Отриманою сумішшю поливають грядки через кожні два тижні.

Грядки обробляють також нашатирем. На відро води додають 3 ст.л. Обробки повторюють тричі з інтервалом 7–8 днів.

ВАЖЛИВА Й ПЕРЕДПОСАДКОВА ОБРОБКА

Перед посадкою посівний матеріал витримують протягом 2–5 хв. у розчині марганцівки — 1 г на 1 л води. Зарадить і березовий дьоготь: ч.л. розводять у 1 л води, витримують 2–3 год. Посадковий матеріал корисно також на 5 хв. замочити у гарячій воді з температурою близько 55 градусів, а потім просушити на повітрі.

Однак народні засоби чинять швидше відлякувальний ефект і не знищують шкідника повністю. Існують інсектицидні препарати, що дозволяють позбавитись цибулевої мухи. Серед них Актара, Карате Зеон та інші. Однак їх застосовують лише у крайньому разі, якщо чисельність шкідника надто висока, і чітко згідно з інструкцією. Не використовують інсектициди на цибулі на перо.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.