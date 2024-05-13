Якщо тиск не відповідає нормі, треба звернутися до лікаря, і аж ніяк не займатися самолікуванням! Це має бути аксіомою як для гіпер-, так і гіпотоніків.

Якщо тиск різко впав, шкіра раптово стала холодною та блідою, дихання — частим і поверхневим, пульс — слабким, тим більше, людина знепритомніла, — викликайте «швидку». Якщо ж зниження тиску трапляється час від часу, проявляючись слабкістю, легким чи помірним запамороченням, тяжкістю в ногах, — це типові симптоми такого стану.

Та що робити, коли оперативно потрапити на прийом не виходить, і якийсь час потрібно давати собі з тим раду самотужки? Візьміть до уваги кілька порад — та перш ніж скористатися ними, перевірте свій тиск іще раз!

Приготуйте і випийте міцний чай (залений або чорний) чи мелену заварну каву.

Випийте 1—2 склянки води. Як варіант — підсоленої. Але не зловживайте цим методом, який може нашкодити серцю в старших людей.

З’їжте щось солене. Або підсолене — як-от горішки. Та цей метод – «одноразовий» і взагалі підійде не кожному гіпотоніку.

Одягніть компресійні предмети вбрання, як-от спеціальні трикотажні шкарпетки, панчохи чи колготи, рекомендовані для носіння при варикозі.

Прийміть позу, яка покращує приплив крові до мозку й серця: наприклад, сядьте на підлогу, обхопіть коліна руками, корпусом нахиліться вперед. Або, сівши на стілець чи диван, закиньте ногу на ногу.

Підняти тиск допоможуть прості страви зі звичних моркви, бобових, буряка, щавлю. А також цілорічно доступні крамничні екзоти, як-от гранати чи банани. Улітку помічними для гіпотоніків стануть звичні полуниця, малина, слива, абрикос, порічки, кизил.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.