Українцям, котрі повертаються до рідних домівок після деокупації територій або ж за умови зниження небезпеки обстрілів міст і сіл, необхідно знятись з обліку ВПО, нагадують у Кабміні, наголошуючи, що більше не потрібно стояти в чергах та збирати довідки, повторно ходити до держустанов і декілька днів чекати на рішення. Послуга працює автоматично й заявки обробляють онлайн.

У разі скасування довідки ВПО припиняють виплату допомоги на проживання, якщо таку допомогу надавали.

Ті ж ВПО, що мають зруйноване житло, інформацію про яке внесено до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (за технічної можливості) або щодо якого органом місцевого самоврядування чи обласною державною (військовою) адміністрацією подано документальне підтвердження факту пошкодження/знищення житлового приміщення внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф, продовжуватимуть отримувати допомогу.

ДЕ ОТРИМАТИ ПОСЛУГУ

Офлайн

ЦНАП, органи соціального захисту населення та виконавчі органи сільських, селищних чи міських рад.

Необхідно особисто подати заяву про відмову від довідки про взяття на облік ВПО.

Послуга є безкоштовною, скасування статусу триває близько 3 днів.

Онлайн

На порталі «Дія» за посиланням: diia.gov.ua

Авторизуйтеся.

Оберіть послугу «Скасування статусу ВПО».

Заповніть необхідні дані.

Перевірте сформовану заяву та підпишіть її електронним підписом.

У застосунку «Дія»

Натисніть на меню власної довідки ВПО у мобільному застосунку «Дія» та оберіть «Скасувати статус ВПО».

Перегляньте опис послуги та натисніть «Почати».

Після цього заповніть заяву на зняття з обліку ВПО — сервіс опрацює її автоматично протягом 15–20 хв.

Коли заяву буде розглянуто, вам надійде відповідне сповіщення.

Згодом довідка ВПО зникне із застосунку «Дія».

Зверніть увагу: поновити статус ВПО можна, лише якщо знову будете вимушені переїхати в іншу область із тимчасово окупованої або території, де ведуться бойові дії.