Проста страва в незвичайній подачі — млинці з м’ясом під соусом бешамель, який робить їх м’якими та соковитими.
Млинці:
- 500 мл молока
- 2 яйця
- 2 столові ложки олії
- 1 столова ложка цукру
- 200 г борошна
- чверть чайної ложки солі
Начинка:
- 300 г фаршу
- велика цибулина
- сіль
- чорний мелений перець
Соус бешамель
- 700 мл молока
- 50 г борошна
- 50 г вершкового масла
- 0,5 чайної ложки солі
- дрібка мускатного горіха
- 100 г тертого сиру
Начинка. Цибулину дрібно нарізати, обсмажити в суміші вершкового масла та олії до м’якості та золотавості. Викласти фарш, смажити до готовності, розбиваючи грудочки лопаткою. Посолити, поперчити. Щоб начинка не розсипалася, готову прокрутити на м’ясорубці — так маса буде однорідною.
Млинці. Яйця трохи збити з цукром і сіллю. Влити молоко, перемішати. Всипати борошно, розмішати, щоб не було грудочок. Наприкінці влити олію, перемішати. Смажити млинці до рум’яності.
Соус бешамель. У сковорідці розтопити масло. Всипати борошно, смажити до легкої рум’яності. Постійно помішуючи, влити тонкою цівкою гаряче молоко. Готувати до однорідної густої гладенької маси. Всипати сіль, мускатний горіх, готувати ще 2 хв. і зняти з вогню.
Дно форми для запікання трохи змастити соусом. У млинці загорнути начинку, викласти їх щільно у форму. Полити рівномірно соусом. Притрусити сиром. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хв. до рум’яності.
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