Проста страва в незвичайній подачі — млинці з м’ясом під соусом бешамель, який робить їх м’якими та соковитими.

Млинці:

500 мл молока

2 яйця

2 столові ложки олії

1 столова ложка цукру

200 г борошна

чверть чайної ложки солі

Начинка:

300 г фаршу

велика цибулина

сіль

чорний мелений перець

Соус бешамель

700 мл молока

50 г борошна

50 г вершкового масла

0,5 чайної ложки солі

дрібка мускатного горіха

100 г тертого сиру

Начинка. Цибулину дрібно нарізати, обсмажити в суміші вершкового масла та олії до м’якості та золотавості. Викласти фарш, смажити до готовності, розбиваючи грудочки лопаткою. Посолити, поперчити. Щоб начинка не розсипалася, готову прокрутити на м’ясорубці — так маса буде однорідною.

Млинці. Яйця трохи збити з цукром і сіллю. Влити молоко, перемішати. Всипати борошно, розмішати, щоб не було грудочок. Наприкінці влити олію, перемішати. Смажити млинці до рум’яності.

Соус бешамель. У сковорідці розтопити масло. Всипати борошно, смажити до легкої рум’яності. Постійно помішуючи, влити тонкою цівкою гаряче молоко. Готувати до однорідної густої гладенької маси. Всипати сіль, мускатний горіх, готувати ще 2 хв. і зняти з вогню.

Дно форми для запікання трохи змастити соусом. У млинці загорнути начинку, викласти їх щільно у форму. Полити рівномірно соусом. Притрусити сиром. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 20 хв. до рум’яності.