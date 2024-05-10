Уже кілька років поспіль жителька Черкащини Любов Заригіна вирощує кавуни. Якось прочитала про спосіб вирощування баштанних у діжках. У господарстві саме було дві старі металеві діжки, тож у них і спробувала експеримент. Ефективність такого способу пояснюється тим, що на сонці діжка добре нагрівається. А отже, врожай можна одержати раніше. Для дренажу господиня зробила у дні та стінках кілька отворів. Спочатку уклала на дно шар трави, а потім, коли вона осіла, ще й шар перегною. Засипала землю, висіяла насіння та накрила плівкою. В діжці може рости одна, максимум дві рослини, інакше їм буде тісно. Адже кавун утворює досить потужний корінь.

У цього способу є одна особливість: ґрунт у діжці швидко висихає. Тож потрібні регулярні поливи. Тоді як на грядках господиня своїх смугастих не поливає. Більше того, каже: чим більше вологи, тим менш солодкими будуть.

Ростуть у неї кавуни на добре освітлених сонцем і захищених від вітру ділянках. Адже Черкащина — все ж не південь. Тому найменше затінення їм зашкодить. Найкращі попередники — капуста, однорічні трави, злаки. Дуже важливо, каже Любов Іванівна, аби на ділянці не були близько розташовані ґрунтові води. Бо надмірної вологи баштанні не люблять. Це може спричиняти загнивання коренів. А ще важливо не оселяти поряд дині, бо в цих культур подібні хвороби.

Основний урожай формується на головному стеблі. Бічні пагони господиня прищипує над четвертим листком. Так рослина зосереджує сили на формуванні врожаю. В процесі росту слід регулярно видаляти пасинки. Всі операції з обрізування важливо робити в сухий сонячний день, аби місця зрізу або прищипування швидко підсихали. Чим більше плодів на рослині, тим меншими вони будуть. Тому краще не шкодувати і регулювати плодоношення. Як утворяться 3–4 зав’язі, після останньої прищипує огудину. У центральних регіонах, каже господиня, швидше достигають невеликі плоди, тож за розмірами краще не гнатись.

Кавуни можуть хворіти. Зокрема, вразливі до антракнозу, фузаріозу та борошнистої роси. Для боротьби з борошнистою росою радить обробляти рослини розчином коров’яку (1:3). Настоює добу, а потім знову розбавляє водою 1:3. Такі обробки робить раз на тиждень. При антракнозі важливо видаляти уражене листя, а на етапі посіву насіння протруювати його. Якщо хвороба сильно розповсюджується, господиня застосовує препарат Купроксат. Але від останньої обробки до збирання врожаю повинно минути не менше 30 днів. Добре зарекомендував себе і препарат Превікур.

Стиглі кавуни господиня визначає за певними ознаками, зокрема за звуком. Якщо по них постукати, буде глухий. Крім того, при достиганні кавуна матова поверхня шкірочки стає блискучою, кірка повинна бути твердою і не проколюватись від легкого натискання нігтем. Плодоніжка в повністю достиглого кавуна суха, він легко відривається від стебла при відкручуванні. При збиранні врожаю важливо залишати хвостик завдовжки до 5 см. Хороша ознака — жовта пляма на тому місці, де кавун торкався землі.

Стиглі кавуни Любов Іванівна закладає у сховище з температурою 6–8 градусів. При цьому, каже, важливо, щоб не торкались один одного. Кожен плід укладає на солому. Добре зберігаються вони й підвішеними в сітках.

Записала Лідія ГЕРАЩЕНКО.