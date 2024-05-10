Малорухливий спосіб життя (особливо в дорослих) пов’язують із підвищенням ризиків розвитку серцево-судинних, деяких онкологічних захворювань, психічних і метаболічних розладів, захворювань опорно-рухового апарату, нагадують у МОЗ.

ТО ЩО Ж ТАКЕ «МАЛОРУХЛИВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ»?

Це коли людина проводить 6—8 чи більше годин на день, сидячи або лежачи. Наприклад, якщо ви працюєте в офісі за комп’ютером, а ввечері замість прогулянки обираєте лежання перед телевізором чи з книжкою — ваша активність недостатня.

Хороша новина в тому, що змінити малорухливий спосіб життя ніколи не пізно — навіть найменша, проте регулярна фізична активність може покращити ваше здоров’я та самопочуття. Якщо тільки-но починаєте ставати більш активними, нехай ваші перші кроки будуть помірними — підвищуйте фізичні навантаження поступово, а краще — перед початком нового життя порадьтеся з лікарем.

ЯКА ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ Є ДОСТАТНЬОЮ

Діти та підлітки віком 5—17 років: 60 хв. на день помірної або високої інтенсивності (переважно аеробної). Аеробні вправи високої інтенсивності, а також ті, що зміцнюють м’язи та кістки, слід виконувати щонайменше тричі на тиждень.

Дорослі віком 18—64 роки: 50—300 хв. аеробної фізичної активності помірної інтенсивності або 75—150 хв. — високої інтенсивності щотижня.

Щонайменше двічі на тиждень виконувати вправи для зміцнення м’язів (із залученням основних їх груп).

Люди старші за 65 років: 150—300 хв. помірної аеробної активності або щонайменше 75—150 хв. — активності високої інтенсивності щотижня.

Двічі-тричі на тиждень виконувати вправи для зміцнення м’язів і включати активність, яка допомагає покращити координацію рухів.