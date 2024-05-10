Відповідно до ч.20 ст.8 Закону України «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого і знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України», право власності отримувача компенсації на знищений об’єкт нерухомого майна припиняється у зв’язку з його знищенням у порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У Мін’юсті вказали, що державну реєстрацію припинення права власності на знищений об’єкт нерухомого майна необхідно здійснити після затвердження уповноваженим органом рішення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України про надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна і до дати нотаріального посвідчення договору про придбання житла з використанням житлового сертифіката, або до моменту проведення виплати коштів на будівництво.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

Для держреєстрації припинення права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт будівництва у зв’язку з його знищенням подають такі документи (п.75 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 №1127 (зі змінами):

1) заява власника (співвласників) закінченого будівництвом об’єкта чи об’єкта незавершеного будівництва, справжність підпису на якій засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат». Якщо майно належить подружжю (колишньому подружжю), заяву підписує кожен із подружжя незалежно від наявності державної реєстрації права власності лише в одного з них;

2) документ, що посвідчує право власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт незавершеного будівництва (крім випадків, коли право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (далі — Державний реєстр прав) або коли такий документ відсутній у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням).

Крім цього, державну реєстрацію припинення права власності проводять за наявності:

або відомостей про факт знищення, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ);

або витягу з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф проти України (далі — Реєстр пошкодженого та знищеного майна), поданого заявником чи отриманого державним реєстратором, що містить інформацію про акт комісійного обстеження, категорія пошкоджень об’єкта в якому зазначена відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії рф, пов’язаних із пошкодженням будівель і споруд, затвердженого постановою КМУ від 19.04.2022 №473, чи про акт дистанційного обстеження із кінцевим висновком про те, що об’єкт є знищеним, складений відповідно до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо проведення обстеження знищених окремих категорій об’єктів нерухомого майна, зокрема із застосуванням інформаційних продуктів дистанційного зондування Землі, затвердженого постановою КМУ від 27.10.2023 №1185 (далі — акт дистанційного обстеження);

або поданого заявником акта комісійного обстеження, категорія пошкоджень об’єкта в якому зазначена як «об’єкт непридатний для використання за цільовим призначенням, повністю втратив свою економічну цінність, наявні пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, ступінь і характер яких свідчить про небезпеку аварійного обвалення об’єкта (зруйнований об’єкт)», чи акта дистанційного обстеження із кінцевим висновком про те, що об’єкт є знищеним, або їх копій, засвідчених підписом такого заявника.

Як зазначається, коли акт комісійного обстеження містить висновок щодо необхідності проведення технічного обстеження, державну реєстрацію припинення права власності проводять виключно за наявності відомостей про факт знищення, отриманих державним реєстратором з ЄДЕССБ.

Перевірка відомостей щодо державної реєстрації припинення права власності на знищений об’єкт нерухомого майна здійснюється автоматично програмними засобами Реєстру пошкодженого та знищеного майна (в порядку його електронної інформаційної взаємодії з Державним реєстром прав).