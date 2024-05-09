Його характерний солоний смак добре поєднується не лише зі східною кухнею. Соєвий соус все частіше додають до звичних нам страв. Що треба знати про нього?

Натуральний склад: що менше компонентів, то краще

Соєвий соус — це солона темна рідина, яку виробляють шляхом ферментації соєвих бобів і підсмажених зерен пшениці. В оригінальному рецепті в його складі має бути лише чотири компоненти: соєві боби, пшениця, вода та сіль. Також допустиме додавання цукру.

Слід уникати соусів, у складі яких присутні ароматизатори, консерванти та барвники. Продукт повинен містити щонайменше 7% білка. Якщо відсоток менший, отже, сої там зовсім небагато.

Прозора упаковка

Зверніть увагу на упаковку: справжній соєвий соус може продаватися лише у скляній ємності, адже пластик здатний вступити з ним у хімічну реакцію.

Особливості застосування

Соєвому соусу однозначно варто сказати «так», якщо йдеться про маринади для свинини, яловичини чи курки. Буженина, шашлик на відкритому вогні або курятина в духовці: попереднє маринування в заправці з додаванням соєвого соусу зробить м’ясо соковитішим і м’якішим.

Спробуйте збризнути соєвим соусом картоплю під час смаження: у неї з’явиться дуже насичений смак та яскрава скоринка.

Гречана каша з грибами може набути незвичайного смакового відтінку, якщо додати трохи соусу.

Доповніть пісні страви або парові овочі соєвим соусом — так смак стане більш виразним.

Додавайте його до салатів. Базовий варіант — суміш соєвого соусу, олії та лимонного соку. Як експеримент спробуйте додати мед, підкресливши його солодкість. І не забудьте — соєвий соус доволі солоний, тому солити салат перед заправкою не варто.

Важливе зауваження: соєвий соус може забити смаки основної страви, тому його потрібно застосовувати дуже обережно, потроху, не заливати страву великою кількістю цієї приправи.

Валерій ВОЙДА, шеф-кухар. м. Ужгород.