Півонія — рослина, яка має широкий спектр лікувальних властивостей. Однак підходять для цього далеко не всі види.

Так, здавна відомі лікувальні властивості півонії незвичайної, її ще називають Мар’їн корінь. Для приготування лікарських препаратів використовують передусім кореневище, а не квіти. З нього готують настоянку, яку рекомендують вживати як заспокійливе, при безсонні. У народній медицині корені півонії незвичайної використовують при шлункових хворобах, поганому апетиті, від кашлю.

Лікувальні властивості має також півонія вузьколиста, або воронець. Це рідкісний вид, що зникає. Знищувати його не можна ні в якому разі. Тож з лікувальною метою краще купувати в аптеці готові препарати півонії, перед тим проконсультувавшись з лікарем. Вони недорогі та доступні. Що ж до декоративних сортів і видів, то краще і вирощувати їх з декоративною метою. А додавати до чаю пелюстки — хіба що для краси та збагачення чайного смаку. До речі, пелюстками півонії в цукровій поливі іноді прикрашають страви.

Лідія ГЕРАЩЕНКО.