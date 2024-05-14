Державна допомога при народженні дитини в Україні становить 41280 грн. Одноразово виплачують 10320 грн, а решту суми — по 860 грн упродовж 36 місяців, нагадують у Кабміні.

Для її отримання потрібно звернутися:

до органу соцзахисту в разі надсилання документів поштою або онлайн;

до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

до ЦНАП;

або в рамках комплексної електронної публічної послуги «єМалятко».

Термін — упродовж 12 місяців після народження дитини.

ОНЛАЙН

Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті електронних послуг Мінсоцполітики за посиланням: https://e-services.msp.gov.ua

Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та підпишіть за допомогою електронного підпису.

Необхідні документи:

заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина;

копія свідоцтва про народження дитини (потрібно буде пред’явити оригінал).

Для пред’явлення та заповнення заяви потрібно також мати при собі:

паспорт одного з батьків чи інший документ, що посвідчує особу;

податковий номер (РНОКПП);

довідку про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);

номер банківського рахунку для соцвиплат;

документи, що засвідчують народження дитини (якщо народилася за межами України).

Опікуни, крім цих документів, подають копію рішення суду про усиновлення чи встановлення опіки.

Потрібно також мати рахунок для виплат у банку, який уклав договір із Мінсоцполітики.

Відкрити його можна завчасно, ще до народження дитини.