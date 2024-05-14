Державна допомога при народженні дитини в Україні становить 41280 грн. Одноразово виплачують 10320 грн, а решту суми — по 860 грн упродовж 36 місяців, нагадують у Кабміні.
Для її отримання потрібно звернутися:
- до органу соцзахисту в разі надсилання документів поштою або онлайн;
- до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
- до ЦНАП;
- або в рамках комплексної електронної публічної послуги «єМалятко».
Термін — упродовж 12 місяців після народження дитини.
ОНЛАЙН
Зареєструйтеся чи авторизуйтеся в кабінеті електронних послуг Мінсоцполітики за посиланням: https://e-services.msp.gov.ua
Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та підпишіть за допомогою електронного підпису.
Необхідні документи:
- заява одного з батьків (опікуна), з яким постійно проживає дитина;
- копія свідоцтва про народження дитини (потрібно буде пред’явити оригінал).
Для пред’явлення та заповнення заяви потрібно також мати при собі:
- паспорт одного з батьків чи інший документ, що посвідчує особу;
- податковий номер (РНОКПП);
- довідку про реєстрацію місця проживання (якщо у вас ID-картка);
- номер банківського рахунку для соцвиплат;
- документи, що засвідчують народження дитини (якщо народилася за межами України).
Опікуни, крім цих документів, подають копію рішення суду про усиновлення чи встановлення опіки.
Потрібно також мати рахунок для виплат у банку, який уклав договір із Мінсоцполітики.
Відкрити його можна завчасно, ще до народження дитини.
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