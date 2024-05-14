Свербіж очей і повік — дуже поширений симптом. Але в нього можуть бути десятки причин — від потрапляння в око звичайного пилу чи піску до різних захворювань, причому не лише офтальмологічних. «Порадниця» розібралася, чому можуть свербіти очі та повіки, та в яких випадках потрібно поспішити до фахівця.

НЕБЕЗПЕЧНІ СУПУТНІ СИМПТОМИ

— Іноді очі сверблять у всіх — це нормальне явище, яке може спровокувати надто сухе повітря, дим, сильний вітер, прямі сонячні промені, недосипання або довга робота за комп’ютером, — пояснює лікар-терапевт Дмитро БАРАБАНОВ. — Такий симптом виникає ситуативно й зазвичай самостійно минає при усуненні подразнювального фактора.

Але якщо очі або повіки чухаються сильно та регулярно, а також є супутні симптоми: різь і хворобливі відчуття, почервоніння слизової оболонки, набряк або лущення повік, сльозотеча, зниження гостроти зору, потрібно терміново звернутися за консультацією до лікаря.

ФАКТОРИ РИЗИКУ

До несприятливих факторів, що прямо чи опосередковано сприяють виникненню такої проблеми, як свербіж очей, належать ослаблений імунітет, літній вік, професійні ризики (робота в запилених чи забруднених приміщеннях або за екраном монітора), наявність офтальмологічних захворювань, а також звичка часто торкатися чи терти очі руками.

ЧОМУ ВИНИКАє

За словами лікаря, основні причини свербежу очей і повік такі:

— алергія — виникає внаслідок впливу подразнюючої речовини (пилку, пилу, шерсті свійських тварин) на слизову очей і виділення органічних сполук — гістамінів, які провокують свербіж і почервоніння очей, набряк повік. Супутні симптоми — сильний нежить, закладеність носа, чхання, сльозотеча;

— бактеріальний або вірусний кон’юнктивіти — інфекційно-запальні захворювання, що уражують кон’юнктиву — сполучну оболонку ока. При цьому виникають печіння, відчуття піску, біль і різь в очах, почервоніння слизової оболонки, гнійні виділення в куточках очей;

— «синдром сухого ока» — ця патологія розвивається через недостатнє виділення слізної рідини, яка зволожує та живить рогівку, внаслідок чого очі червоніють, пересихають і починають свербіти. Синдром здебільшого спостерігається в тих, хто багато часу проводить перед екраном монітора, а також у людей похилого віку через вікове порушення роботи слізних залоз;

— демодекоз — поширене паразитарне захворювання, яке спричиняє мікроскопічний кліщ демодекс. При цьому пацієнти крім сверблячки також скаржаться на відчуття стороннього предмета в оці, випадання вій, лущення та відчуття стягнутості повік;

— запальні захворювання повік (блефарит, дерматит, ячмінь, мейбоміт) — їхніми супутніми симптомами можуть бути світлочутливість, почервоніння, потовщення та лущення країв повік, утворення на них висипань і кірок, випадання вій.

Крім того, свербіж очей і повік провокує системне перенапруження очей, потрапляння до них чужорідного тіла (вії, порошини, мошки), читання або перегляд ґаджетів у темряві, використання неякісної або простроченої косметики, неправильно підібрані окуляри чи лінзи.

Рідше свербіж очей пов’язаний з аутоімунними патологіями, цукровим діабетом, порушенням роботи шлунково-кишкового тракту, печінки, щитоподібної залози.

ЛІКУВАННЯ

— При тривалому дискомфорті в очах потрібно звернутися до свого сімейного лікаря чи одразу до офтальмолога, — каже Дмитро Барабанов. — Фахівець проведе первинне обстеження, поставить попередній діагноз і за необхідності направить до алерголога, дерматолога, гастроентеролога або ендокринолога. Із обстежень зазвичай потрібні візометрія (визначення гостроти зору), біомікроскопія (огляд структур ока за допомогою щілинної лампи), вимірювання внутрішньоочного тиску. Іноді призначають біопсію тканин мейбомієвих залоз, бактеріологічний аналіз зішкрібу повік, мікроскопічний аналіз вій, шкірно-алергічна проба.

Метод лікування залежить від причини виникнення свербежу. Так, при алергії призначають антигістамінні препарати та дієту, при синдромі сухого ока — спеціальні зволожувальні краплі та компреси, при кон’юнктивітах, блефаритах та демодекозі — антибактеріальні засоби, мазі, промивання очей. В ускладнених випадках іноді рекомендований прийом глюкокортикостероїдів.

ЩО РОБИТИ В ДОМАШНІХ УМОВАХ

Якщо очі сверблять зрідка й інших тривожних симптомів немає, спробуйте впоратися з проблемою самостійно:

якщо ви багато читаєте, займаєтеся рукоділлям або працюєте за комп’ютером, стежте за освітленням і поставою, регулярно робіть перерви та елементарну зарядку для очей: заплющування, моргання, обертання за годинниковою стрілкою та проти;

користуйтеся зволожувальними краплями типу «штучна сльоза»;

при дискомфорті в очах робіть компреси для повік з пакетиків ромашки або чорного чаю, теплим відваром ромашки також можна промивати запалені очі та повіки;

перевірте термін придатності косметичних засобів, деякий час взагалі не користуйтеся декоративною косметикою для очей;

якщо у вас є схильність до алергії, частіше робіть вдома вологе прибирання, виключіть з меню основні алергенні продукти (мед, цитрусові, горіхи, шоколад, каву), менше бувайте на вулиці в суху та теплу погоду в період цвітіння рослин-алергенів;

у сонячну погоду обов’язково носіть сонцезахисні окуляри;

ретельно дотримуйтесь особистої гігієни: не тріть очі руками, не користуйтеся чужою косметикою і рушниками, для очищення повік використовуйте одноразові спонжі та гіпоалергенні засоби.

Ірина КАДЧЕНКО.