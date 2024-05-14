1. Хороший сусід для суниці садової — петрушка. Якщо посіяти її бордюром навколо суничних грядок, то їм не будуть страшні равлики та слимаки.

2. Розкладіть між рядами рослин, на які повадилися слимаки, мокрі ганчірки або листя лопуха. Під ранок слимаки заховаються під ними, а ви зберете шкідників.

3. Розставте блюдця з темним пивом на ніч у міжряддях суниці. Пива наливати десь 1,5–2 см, щоб слимаки потонули.

4. Слимаки не можуть повзати по піску та тирсі, тому коло з тирси та піску навколо рослини може стати дуже ефективним засобом.

5. Звичайна чашка кави відлякає шкідників і не завдасть шкоди рослинам.

6. Для знищення слимаків слід посипати поверхню ґрунту порошком свіжогашеного вапна. Посипання ґрунту вапном проводять у 2 прийоми з інтервалом 10–15 хв. При першому посипанні слимак захищається від вапна тим, що виділяє слиз, при повторному він уже не в змозі виділити слиз, чорніє і вмирає. Посипаючи таким чином ґрунт вапном два дні поспіль, можна остаточно знищити всіх шкідників.

7. Посипати землю ввечері або в сиру погоду дрібно потовченим залізним купоросом, змішаним із піском. Жоден зі шкідників не пройде там, де насипаний залізний купорос, тому що він для них убивчий.

8. Найбільш, мабуть, простий засіб — посипати (точніше, запилити) міжряддя вапном після дощу чи поливу, коли слимаки починають активно пересуватися. Потрапляючи на смуги вапна, вони обпікають своє черевце і гинуть. Можна брати не чисте вапно, а в суміші із золою або тютюновим пилом (1:1). За відсутності дощу ґрунт обробляють таким чином пізно ввечері або вночі, коли слимаки перебувають на ґрунті або на рослинах. Обробіток ґрунту періодично повторюють (через 7–15 днів), що призводить до поступової загибелі шкідників.

9. Посадіть поряд рослини-репеленти: фенхель, часник, розмарин, петрушку.

Підготував Руслан ВЛАСЕНКО.