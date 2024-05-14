Відомо, що яскрава їжа на тарілці поліпшує настрій. Цей салат не лише барвистий, а й дуже смачний — з цвітною капустою та багатою заправкою.

Маленька головка цвітної капусти

250 г помідорів черрі

невеликий пучечок зеленого салату

3 варені яйця

жменя зелених оливок

невеликий пучечок кропу

Соус:

1 столова ложка майонезу

2 столові ложки густої сметани

2 маленькі зубчики часнику

1 чайна ложка гірчиці

сіль

чорний мелений перець

Капусту розділити на маленькі суцвіття та відварити в підсоленій воді до напівготовності. Дати охолонути. Яйця нарізати четвертинками, оливки та помідори — навпіл. Салат порвати руками. Зелень посікти.

Для соусу розтерти майонез, сметану, гірчицю. Вичавити в соус часник, посолити, поперчити.

Викласти листя салату, суцвіття цвітної капусти, яйця, помідори та оливки на великий плоский таріль. Зверху — соус. Притрусити все кропом. Салат можна їсти одразу після приготування.