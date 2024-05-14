Відомо, що яскрава їжа на тарілці поліпшує настрій. Цей салат не лише барвистий, а й дуже смачний — з цвітною капустою та багатою заправкою.
- Маленька головка цвітної капусти
- 250 г помідорів черрі
- невеликий пучечок зеленого салату
- 3 варені яйця
- жменя зелених оливок
- невеликий пучечок кропу
Соус:
- 1 столова ложка майонезу
- 2 столові ложки густої сметани
- 2 маленькі зубчики часнику
- 1 чайна ложка гірчиці
- сіль
- чорний мелений перець
Капусту розділити на маленькі суцвіття та відварити в підсоленій воді до напівготовності. Дати охолонути. Яйця нарізати четвертинками, оливки та помідори — навпіл. Салат порвати руками. Зелень посікти.
Для соусу розтерти майонез, сметану, гірчицю. Вичавити в соус часник, посолити, поперчити.
Викласти листя салату, суцвіття цвітної капусти, яйця, помідори та оливки на великий плоский таріль. Зверху — соус. Притрусити все кропом. Салат можна їсти одразу після приготування.
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