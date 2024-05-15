Разом із чоловіками немало й жінок стало на захист України від 2014 року. І нині вони є учасницями російсько-української війни, а з часом із різних причин стаючи вже ветеранками. Про що нам варто пам’ятати, спілкуючись із такими жінками, щоб не травмувати їх, як із ними взаємодіяти, де вони можуть отримати допомогу — поради щодо цього підготували фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?».

Найперше, щоб проявити повагу до жінки-військової, варто уникати певних висловів.

«Нащо тобі та війна здалася? Ти мала з дітьми сидіти».

«То не жіноча справа».

«Жінкам там робити нічого».

«Краще подумай про дітей».

Загалом жінки виконують завдання та несуть відповідальність нарівні з чоловіками. Однак ті жінки, котрі мають бойовий досвід, по-іншому переживають процес повернення до цивільного життя. Їм важче реінтегруватися, адже суспільство сприймає їх не так, як чоловіків-ветеранів. Зокрема, деякі люди вважають, що військова служба не узгоджується зі «звичною роллю жінки».

Повертаючись з війни, ветеранки в разі потреби можуть звернутися по допомогу у відновленні до: