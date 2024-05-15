Мульча покращує структуру ґрунту, зберігає в ньому вологу, перешкоджає зростанню бур’янів… Здавалося б, що поганого може бути в такому корисному агротехнічному прийомі? Однак іноді навіть мульча завдає шкоди. Щоб уникнути негативних наслідків, просто запам’ятайте ці правила.

1. Не укладайте товстий шар мульчі. Під ним рослини ризикують задихнутися та загнити. Кількість визначають залежно від типу ґрунту. На важкому глинистому достатньо 3 см, на легкому піщаному — 5—7 см. А заболочені ділянки не мульчують взагалі, щоб вода ще більше не застоювалася.

2. Не засипайте рослини. У цьому випадку правило «чим більше, тим краще» теж не працює. Обов’язково відступайте кілька сантиметрів від основи стебла, щоб не перешкоджати повітрообміну та запобігти підгниванню. Це правило поширюється на плодові дерева та ягідні чагарники.

3. Не залишайте стару мульчу на наступний рік. Інакше вона перетвориться на розсадник хвороб і шкідників. Якщо рослини цього сезону не хворітимуть, можете залишити на грядках органіку для перегнивання, проливши її біофунгіцидом. Якщо мульча не перегниє повністю за зиму, навесні заберіть залишки, щоб не заважали землі прогріватись.

4. Не використовуйте свіжу траву. Точніше, використовуйте, але із застереженнями. Попередньо її потрібно трохи підсушити, щоб уникнути гнильних процесів. Підсушіть траву на сонці протягом кількох годин, а потім сміливо укладайте на грядки.

5. Не мульчуйте непідготовлену землю. Мульча лежить на грядках весь сезон. Перш ніж її укласти, важливо розпушити землю, зволожити, пролити по можливості фунгіцидним біопрепаратом для оздоровлення. Тоді рослини комфортно почуватимуться все літо.