Для допомоги парам, котрі мріють про дитину, Уряд запустив програму лікування безпліддя в рамках Програми медичних гарантій. Ці послуги доступні безоплатно в 15 медзакладах, що мають контракт із НСЗУ.

Українки віком від 19 до 40 років можуть безоплатно отримати першу спробу запліднення, яку медзакладу оплатить НСЗУ.

Медичну послугу за пакетом «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій» надають за умови встановлення діагнозу «Жіноче безпліддя» або «Чоловіче безпліддя».

Вік пацієнтки на момент початку циклу має бути не більше 40 років.

Крок 1. Жінка має звернутися до акушера-гінеколога в спеціалізованому закладі, що має договір із НСЗУ на пакет «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах», який можна знайти на порталі НСЗУ.

Направлення для цього не потрібне.

Також можна зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77. Оператор підкаже найближчий заклад і його контакти.

Крок 2. Акушер-гінеколог проведе обстеження; визначить показання до проведення екстракорпорального запліднення; за необхідності скерує на консультацію до суміжних фахівців (терапевт, кардіолог, невропатолог, ендокринолог тощо).

Крок 3. На цьому етапі може знадобитися стаціонарне лікування або дообстеження.

Лікар акушер-гінеколог може направити жінку до спеціалізованого багатопрофільного закладу або перинатального центру, де надають безоплатні послуги в межах пакетів «Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах» та «Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій».

Крок 4. Після дообстеження мультидисциплінарний консиліум лікарів ухвалить рішення про лікування безпліддя та відсутність протипоказань.

Крок 5. Жінка може самостійно обрати місце лікування з переліку закладів, що уклали договір із НСЗУ за відповідним пакетом медичних послуг.

Безоплатно в межах пакета «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення in vitro)» жінка може отримати один повний цикл на рік — у разі настання вагітності.

При цьому після народження здорової дитини наступні цикли не оплачують.

Пацієнтка може отримати другий повний цикл або неповний цикл на рік, якщо вагітність не настане. Доплачувати за ці послуги не потрібно.

Лікування можливе як амбулаторно, так і на умовах денного або звичайного стаціонару — залежно від призначень лікаря.

Медичний заклад гарантує конфіденційність лікування.