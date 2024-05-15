Чудовий спосіб врятувати забутий черствий батон і отримати при цьому смачну та швидку страву на сніданковий десерт. Таку заготовку можна зробити з вечора, а вранці просто поставити в духовку.

1 батон

Заливка:

250 мл молока (чи вершків 10%)

80 г густої сметани

100 г цукру

дрібка ваніліну

дрібка солі

4 невеликі яйця

1 апельсин

200 г ягід

цукрова пудра

Влити в миску молоко. Всипати цукор, ваніль, сіль. Вбити яйця (3 середні або 4 маленькі). З апельсина натерти цедру та вичавити сік. Додати сік і цедру до заливки. Усе ретельно перемішати або недовго збити міксером.

З черствого батона зрізати скоринку (так буде ніжніше). Нарізати скибочками по 1–1,5 см. Змастити кожну з одного боку сметаною. Викласти у застелену пергаментом форму для випічки, щоб скибочки трохи заходили одна на одну. Повністю заповнити форму. Між скибочками викласти ягоди (свіжі або заморожені). Залити яєчною сумішшю.

Залишити на 20 хв., щоб хліб добре просочився ароматною сумішшю. Поставити в розігріту до 180 градусів духовку. Випікати близько 40 хв. до рум’яної скоринки. Готовому пирогу дати постояти 15 хв. і можна подавати, присипавши цукровою пудрою.