Виплату пенсій пенсіонерам-ВПО, які не пройшли ідентифікацію, відновлюють після її проходження, запевняють у ПФУ.

До 31 березня цього року для пенсіонерів, які стали внутрішньо переміщеними особами до 24 лютого 2022-го, тривав процес проходження фізичної ідентифікації. Це необхідно для того, щоб перевірити, чи дійсно кошти від держави отримує саме та особа, якій вони призначені.

У березні термін виплати пенсії без проходження ідентифікації завершився. Тож пенсіонери, які стали ВПО до 24 лютого 2022 року та не пройшли фізичну ідентифікацію, можуть зробити це й зараз, після чого пенсія буде виплачена за всі місяці, коли людина не отримувала її у зв’язку з непроходженням ідентифікації.

Якщо пенсіонер-ВПО пройшов ідентифікацію, але не отримав виплати в квітні, — фінансування буде поновлено в найближчий період, після надходження до Пенсійного фонду інформації про встановлення особи (якщо ідентифікація проведена не в ПФУ).

Протягом квітня «Ощадбанк» вже передав ПФ додаткові переліки пенсіонерів, які пройшли ідентифікацію. Таким особам перерахування пенсій на банківські картки вже відновлено.

Додатково звертатись до органів ПФУ із заявою про поновлення виплати пенсії, зупиненої через непроходження ідентифікації, не потрібно.

У ПФУ також нагадують, що для проходження ідентифікації можна обрати будь-який зручний спосіб: