Із гарбуза виходить соус з ніжною бархатистою структурою та яскраво насиченим смаком. Часник і чебрець — вірні друзі гарбуза. Вони виділять і підкреслять його смак, додавши від себе все найкраще: аромат і пряні відтінки. Чудове доповнення до каш і макаронів у піст!

200 г м’якоті гарбуза

велика цибулина

3—4 столові ложки олії

2 столові ложки подрібнених волоських горіхів

2 зубчики часнику

0,5 чайної ложки чебрецю

чверть чайної ложки солі

дрібка чорного меленого перцю

0,5 склянки води

Цибулину та часник нарізати дрібними кубиками. Обсмажити в олії до рум’яності. Гарбуз середньо натерти, викласти до цибулі. Смажити разом 3—4 хв. Влити приблизно пів склянки окропу. (Кількість води залежить від соковитості гарбуза). Готувати під кришкою на маленькому вогні до розм’якшення гарбуза. Приблизно за 15—20 хв. він стане м’яким.

Додати сіль, чебрець і перець. Усе разом подрібнити блендером до однорідності. Горішки підсушити на сухій сковороді, подрібнити. Готовий соус викласти на кашу чи макарони, притрусити горішками.

Порада: якщо хочете зробити не пісний варіант, замість олії смажте овочі на вершковому маслі та долийте вершки замість води. Буде ще смачніше.