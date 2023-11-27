ЗВАЖАЙТЕ НА РЕЗУЛЬТАТ АНАЛІЗУ

— Якщо після гігієнічних процедур виникають неприємні відчуття, треба спершу обстежитися, інакше можна лише ускладнити свій стан, — радить лікар-гінеколог вищої категорії трускавецького санаторію «Молдова» Марина КОБІЛЬНИК. — Чи відповідає нормі мікрофлора, можна перевірити, зробивши в медичній лабораторії дослідження на флороценоз, або бактеріальний вагіноз. Якщо порушень мікробного балансу жіночих статевих органів не буде виявлено (в нормі там має бути 95 відсотків лактобактерій), самопочуття добре, а скарги відсутні, — засоби з молочною кислотою не потрібні. А от при дисбіозі (інша назва — дисбактеріоз) відбуваються якісні зміни видового складу бактерій (мікробіоти). Тоді місце нормальної мікрофлори займають патогенні мікроорганізми, як-от гриби кандида та ін. У цьому випадку жінкам старшого віку рекомендую обирати засоби для інтимної гігієни з молочною кислотою.

ЩО КОРИСНЕ

За словами лікарки, окремих засобів для інтимної гігієни в старшому віці немає. Для відновлення мікрофлори в піхві радить жінкам у менопаузі застосовувати спеціальні свічки чи засоби, наприклад, із лактобактеріями кріспатус (Lactobacillus crispatus), які є при нормальному біоценозі. Це буде корисним і для профілактики циститів. При атрофічних змінах підійдуть супозиторії з гіалуроновою кислотою, яка добре зволожує слизову оболонку та створює захисний бар’єр у піхві. Для лікування атрофії, а також нетримання сечі старшим жінкам за відсутності протипоказів можна рекомендувати вагінальні свічки з естріолом і лактобактеріями, яких із віком менше виробляється в організмі. Хронічні стреси (в тому числі внаслідок війни) також пригнічують вироблення лактобактеріями молочної кислоти, й на це також слід зважати жінкам.

АБИ ЗАЛИШАТИСЯ ЗДОРОВОЮ

— Здорова жінка не потребує жодних спеціальних засобів для інтимної гігієни, — каже Марина Олександрівна. — Та відмовлятися від регулярного застосування мийних засобів не варто. Щоденні гігієнічні процедури потрібні, але важливо при цьому дотримуватися певних правил. Підмиватися треба щодня, тільки спереду назад, аби кишкова паличка з кишківника не потрапила до піхви, і лише ззовні, обираючи засоби з нейтральним ph і застосовуючи їх у невеликій кількості. Що ж до твердого мила, то господарське для інтимної гігієни жінок у менопаузі не підійде, бо ще більше сушитиме шкіру. Можна використовувати дитяче з вітаміном Е, а також із ромашкою, чебрецем чи календулою.

Ольга ГОЙДЕНКО.