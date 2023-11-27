Важко стримати сльози, коли бачиш сумний кортеж із прапорами: ще один український Герой назавжди повертається додому. І що ближче те місто, селище чи село, то більше обабіч дороги — земляків, перехожих, водіїв, які давно очікують або спеціально зупиняють свої машини, поспішаючи схилити коліна. Мабуть, кожному з нас за роки війни вже не раз випадало в такий спосіб вшановувати тих, хто віддав своє життя за Україну, за всіх українців.

Давно знаємо, що таке «вантаж 200», це словосполучення «пішло в народ» — спершу в радянській, а згодом у російській армії — ще з часів війни в Афганістані. Чому саме 200? Одні казали, що такий номер мав відповідний наказ міноборони срср, інші — що 200 кг в середньому — нормативна вага контейнера з тілом радянського військовослужбовця, яке відправляли з Афгану «чорними тюльпанами». На початку війни на сході термін «200» почали застосовувати і в Україні. Але такий же термін — й у війську загарбників. Тож бажання не мати нічого спільного з росіянами підштовхнуло змінити його.

Перша машина з таким написом з’явилася в Україні з ініціативи відомої волонтерки Тати Кеплер. Як повідомляло «Громадське», одного дня вона розмовляла з побратимами біля авто з чорними написами «200». Зайшла розмова: на часі вже змінити цей «совок». Леонід Остальцев сказав: натомість можна було б написати — «На щиті». (Нагадаймо: таке словосполучення — складова вислову «Зі щитом або на щиті», відомого ще в стародавній Спарті. Його метафоричне значення — заклик перемогти, досягнути мети — або з честю загинути. З такими словами проводжали на битви своїх воїнів спартанські матері. Тих, хто пішов із життя під час бою, додому повертали саме на щиті, таким чином висловлюючи повагу, — а легкодухий, кинувши щит під час бою, ставав вигнанцем. Як відомо, вороги не могли захопити Спарту).

Тата попросила зробити новий напис на машині свою маму-художницю. Спеціально для цього за добу розробили шрифт. Автівка вирушила на фронт із написом «На щиті». Побачивши її фото у Фейсбуці, інші волонтери-евакуатори стали просити змінити написи й на їхніх машинах. Зрештою, про цю ініціативу розповіли Валерію Залужному, який її підтримав. А в серпні 2022-го Генштаб ЗСУ офіційно повідомив, що гуманітарний проєкт Збройних сил України «Евакуація 200» отримав нову назву — «На щиті». Бо наші полеглі захисники — гордість і честь держави, особистості, а не «вантаж», і кожна смерть нашого воїна — трагедія для всієї України.

Тож хоч би де і коли побачимо, як на щиті повертається з честю іще один воїн, — зустрічаймо кортеж належно, схиляючи коліна, віддаючи шану Герою!

Підготувала Ольга ГОЙДЕНКО.