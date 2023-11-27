Усі без винятку громадяни України повинні дотримуватись санітарних норм шуму в квартирі. Дотримання режиму тиші регламентується Законом України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» та Наказом МОЗ від 22.02.2019 №463.

Якщо не вдається домовитись — зверніться до поліції. Також можна звернутись до фахівців Держпродспоживслужби, аби скласти акт про те, що норми шуму в багатоквартирному будинку перевищують санітарні.

Щоб письмово звернутися до поліції, знадобляться докази того, що санітарні норми перевищені. Попередньо зробіть аудіозапис чи зберіть письмові скарги від мешканців. Також можна звернутися на гарячу лінію міської ради — там приймуть і надішлють на розгляд вашу заявку. Правоохоронці проводять роз’яснювальну роботу або складають адміністративний протокол і виписують штраф.

Статтею 182 Кодексу України про адміністративні порушення передбачено попередження або штраф. Порушникам доведеться сплатити 85—255 грн. Якщо акустичний комфорт буде знову порушено, то штраф — це 30 неоподатковуваних мінімумів із конфіскацією джерела шуму.

Допустимий вид шуму, за який сусіди не понесуть покарання, — це шум від тварин і плач новонароджених.