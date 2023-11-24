Смачні булочки з ніжною сирно-лимонною начинкою. Тісто дуже м’яке та пишне. Готувати просто й легко.

Тісто:

220 мл молока

20 г свіжих дріжджів

80 г цукру

0,5 чайної ложки солі

1 середнє яйце та 1 жовток

30 мл олії

480—500 г борошна

Начинка:

600 г кисломолочного сиру

дрібка ваніліну

80 г сметани

30 г манної крупи

цедра лимона

2 яєчні білки

100 г цукру

1 жовток і 1 столова ложка молока

У теплому молоці розчинити цукор і дріжджі. Додати сіль, 1 яйце та жовток, влити олію, перемішати. Поступово всипати борошно та замісити тісто. Вимішувати близько 10 хв. — тісто має бути м’яким і не липнути до рук.

Перекласти в змащену олією миску, накрити рушником, поставити в тепло на 40 хв. Тісто має збільшитись удвічі. Обім’яти, знову поставити на розстоювання на 40 хв.

Для начинки сир змішати зі сметаною, цедрою, всипати манну крупу та ваніль. Подрібнити блендером, щоб маса вийшла ніжною. Білки збити з цукром на стійку піну. Змішати білки з сирною масою. Тісто розкачати на прямокутний пласт 3—4 мм завтовшки. Нарізати на 20 квадратиків. На кожен викласти по 1 столовій ложці начинки. Краї зібрати до центру, добре защипнувши. Перекласти заготовки на застелене пергаментом деко. Накрити рушником, залишити в теплі на 20 хв.

Змішати жовток і молоко, змастити булочки. Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці приблизно 20 хв. — ватрушки мають добре підрум’янитися.