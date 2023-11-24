1. Насамперед слід оглянути коріння саджанця. Воно має бути білим на зрізі. Якщо колір коричневий, то корінь був пошкоджений. Такі місця зрізають до молодого шару.

2. У підготовленій місяць тому ямі викопують поглиблення за діаметром кореня саджанця. У центр можна відразу встромити 2—3 кілочки.

3. На дні поглиблення сформуйте невеликий горбок і розкладіть коріння деревця.

4. Присипте саджанець землею, періодично його струшуючи, щоб земля рівномірно розподілилася між корінням. Кореневу шийку залиште над землею приблизно на 5 сантиметрів. Зверху ґрунт необхідно трохи утрамбувати, можна притоптати ногою.

5. По діаметру пристовбурного кола зробіть з викопаного нижнього шару землі подобу бортика. Він потрібний, щоб вода не розтікалася. Зверху ґрунт замульчуйте.

6. Полийте посаджене дерево 2—3 відрами води.

7. Прив’яжіть саджанець до кілочків вільною вісімкою. Якщо цього не зробити, дерево нахилятиметься в міру зростання й може впасти.

8. Для захисту коріння від промерзання землю підгортають на висоту до 30 см.

9. Саджанці слід зв’язати та укутати ялиновим гіллям або будь-яким теплим матеріалом — це захистить їх від гризунів.

10. Через два тижні після посадки дерево можна полити засобом для коріння.

Дотримання основних правил при посадці яблуні гарантує швидке зростання саджанця, а доросле дерево радуватиме багатим урожаєм.