За фенологічними спостереженнями, коли зацвіла шипшина — прибуло літо, а коли доспіли її плоди — спливає осінь. Цвіте цей колючий кущ у другій половині травня — червні. Плоди починають дозрівати в жовтні. Саме вони є найціннішими в народній медицині.

ЗАГОТІВЛЯ

Заготовляють цупкі ягоди шипшини відразу після дозрівання. Трапляється, що й у листопаді — на початку грудня після перших морозів і першого снігу. Але тоді вони стають зморшкуватими, частково втрачають цілющі властивості.

Сушать заготовлені ягоди в печі, відкритій газовій духовці при температурі 60—65 градусів. Головне, стежити, щоб не «підсмажити» цей скарб. Тому ягоди регулярно перемішують дерев’яною ложкою. Ще один варіант: сушити в теплому місці, в добре провітрюваному приміщенні, але не на сонці. Однак цей процес буде тривалим. Зберігати краще в закритому скляному посуді.

ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ІМУННОЇ СИСТЕМИ. І НЕ ТІЛЬКИ

Відварами плодів шипшини лікують нирковокам’яну та жовчнокам’яну хвороби, виразки, опіки, атеросклероз, гастрит; вони зміцнюють стінки судин, мають сечогінну функцію. Шипшина зміцнює імунну систему. З лікувальною метою використовують шипшинову олію, сироп (продається в аптеках).

Шипшина багата на вітаміни, зокрема полівітаміни. Але тут важливо не перенаситити організм цим «добром». Потрібне суворе дозування! Тому для покращення імунної системи 7—8 (не більше!) засушених плодів шипшини відварити в 0,5 л води. Настояти 30 хв. під кришкою. Процідити.

Протягом дня за 3—4 рази випити не більше 250 мл рідини. (Тобто цієї порції має вистачити на 2 дні). Курс лікування — 14 днів. Повторити через 7 днів. Протягом року — 4—5 курсів.

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Також покращує імунітет чай із квітів шипшини: ч.л. засушених подрібнених квітів залити 200 мл окропу. Настояти 10 хв. під кришкою. Перед вживанням процідити. Доцільно випити малими ковтками вранці натщесерце. Через 30 хв. — сніданок.

ДЛЯ РАН ТА ОПІКІВ

Міцним відваром засушених плодів шипшини (25 ягід на 1 л води) промивають гнійні рани та місця опіків. Відвар потрібно настояти до літеплої температури та процідити. Процедури приймати 4 рази на день.

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Засушені ягоди шипшини перетирають на порошок і посипають ним гнійні рани тричі на день. Але радьтеся з лікарем!

ПРИ ШЛУНКОВІЙ І МАТКОВІЙ КРОВОТЕЧАХ

Узяти в однаковій кількості засушені подрібнені ягоди шипшини, листя кропиви дводомної, кореневища перстачу прямостоячого та родовика лікарського. 4 ст.л. збору залити 800 мл окропу. Кип’ятити на малому вогні 10 хв. Настояти 4 год. під кришкою. Процідити. Настій пити холодним по 100 мл 4 рази на день. (Тричі — через 15—20 хв. після їди; четвертий раз — перед сном). Ця порція розрахована на 2 дні.

ДЛЯ ХВОРИХ НИРОК, ПЕЧІНКИ, ПРИ ПОГАНОМУ СЕЧОВИДІЛЕННІ

Звечора ст.л. подрібненого молодого коріння шипшини залити 600 мл окропу. Кип’ятити на малому вогні —8 хв. Потім увесь відвар перелити в термос. Настояти мінімум 8 год. Уранці процідити. Цю порцію випити протягом дня за 7—8 разів. Вживати тільки під час загострення недуги!

ШИПШИНОВИЙ МЕД — КОРИСНИЙ ПЕЧІНЦІ

На жаль, у чистому вигляді він зустрічається вкрай рідко, здебільшого змішаний з акацієвим, липовим медом. Утім, якщо біля вуликів росте багато кущів шипшини, то купуйте цей солодкий продукт саме в тих пасічників.

ЗАСТОСУВАННЯ АПТЕЧНИХ ПРЕПАРАТІВ

Сироп із плодів шипшини. Це вітамінний препарат. П’ють по ч.л. тричі на день. Холосас. П’ють по ч.л. 2—3 рази на день при холециститі та гепатиті.

Шипшинова олія. Лікують тріщини на шкірі, трофічні виразки (змащують уражені ділянки шкіри). При виразковій хворобі шлунка чи дванадцятипалої кишки вживають по ч.л. тричі на день за 15—20 хв. до їди.

Каротолін. Застосовують зовнішньо для лікування екзем, трофічних виразок, ран, які погано загоюються.

Тарас ЛЕХМАН. м. Червоноград.