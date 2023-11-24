У Державній міграційній службі України нагадали, як посвідчити особу, доки оформляється паспорт громадянина України.
Для посвідчення особи можна використовувати такі документи:
- закордонний паспорт (у разі втрати ID-картки або паспортної книжечки);
- водійське посвідчення;
- цифрові документи в мобільному застосунку «Дія», адже вони мають таку саму юридичну силу, що й паперовий чи пластиковий аналог;
- «єДокумент» — це тимчасовий документ для посвідчення особи в період воєнного стану, він створюється автоматично на підставі даних із BankID або даних біометричного документа.
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