Рецептів фаршированих печериць безліч, але нашій родині до смаку саме цей.
- 15 великих печериць
- велика цибулина
- 3 варені яйця
- 150 г твердого сиру
- 300 г рідкої сметани
- олія
- 3 гілочки зеленої цибулі
- сіль, чорний мелений перець (за смаком)
У печериць вирізаю ніжки, шапинки викладаю у форму для запікання, солю. Обсмажую в олії нарізану цибулину, додаю подрібнені ніжки та смажу до готовності грибів, наприкінці солю й перчу. Сир натираю на дрібній тертушці, нарізаю яйця. Змішую обсмажені гриби, сир і яйця. Викладаю начинку в середину кожної шапинки.
Для соусу сметану солю, перчу, поливаю заготовки і запікаю в розігрітій до 180 градусів духовці 35—40 хв. Печериці викладаю на таріль, присипаю зеленню та подаю на стіл.
Софія ВОЛОШИН. м. Київ.
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