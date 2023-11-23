Рецептів фаршированих печериць безліч, але нашій родині до смаку саме цей.

15 великих печериць

велика цибулина

3 варені яйця

150 г твердого сиру

300 г рідкої сметани

олія

3 гілочки зеленої цибулі

сіль, чорний мелений перець (за смаком)

У печериць вирізаю ніжки, шапинки викладаю у форму для запікання, солю. Обсмажую в олії нарізану цибулину, додаю подрібнені ніжки та смажу до готовності грибів, наприкінці солю й перчу. Сир натираю на дрібній тертушці, нарізаю яйця. Змішую обсмажені гриби, сир і яйця. Викладаю начинку в середину кожної шапинки.

Для соусу сметану солю, перчу, поливаю заготовки і запікаю в розігрітій до 180 градусів духовці 35—40 хв. Печериці викладаю на таріль, присипаю зеленню та подаю на стіл.

Софія ВОЛОШИН. м. Київ.