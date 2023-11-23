Господар планує, а природа мудрує. Цьогорічна осінь радувала нас аномально теплою погодою. Однак навряд чи це потішило тих, хто висадив озимий часник. Що ж робити, якщо він проріс до морозів?

Насправді ситуація некритична. Надто ж якщо сходи не перевищують 10 см у висоту. Все, що потрібно зробити, це замульчувати грядки. Шар укриття має бути не менше 7—10 см.

Для цього згодиться:

опале листя (лише здорове, без ознак шкідників і хвороб);

подрібнена солома;

сіно;

перегній;

висушений торф;

хвойний опад;

тирса (для відлякування гризунів змішують із хвойним опадом).

Поверх можна настелити агроволокно, яке по краях притискають до землі дошками. Загалом часник —культура холодостійка, тож не варто сильно побиватись через проростання.

На майбутнє орієнтуйтесь на довготривалий прогноз погоди, а не на сусідів, які вже посадили. Висаджують озимий часник на глибину не менше 10 см.

Наталка СМАЛІЙ. Черкаська обл.